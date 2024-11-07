Как банки кредитовали энергетику — Finance.ua

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Как банки кредитовали энергетику

Кредит&Депозит
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Как банки кредитовали энергетику
Как банки кредитовали энергетику
За период с июня по октябрь 2024 года банки получили 2927 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 66,2 млрд грн.
Об этом сообщил НБУ.
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Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 11,7 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составил 3,4 млрд грн.
Таковы результаты опроса Национальным банком 20 банков, подписавших меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики.
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В частности, в октябре:
  • подано 443 заявки на сумму 11,5 млрд грн;
  • одобрено 1699 заявок на сумму 3,9 млрд грн;
  • предоставлено 267 кредитов общим объемом 1,56 млрд грн.
Общая профинансированная мощность генерации по предоставленным с июня займам бизнеса уже составляет около 310 мВт.
Кроме того, банки кредитуют и население. В течение октября гражданам предоставлено 1 тыс. кредитов общим объемом 176 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, вырос до 366 млн грн.
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По материалам:
Finance.ua
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