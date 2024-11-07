Как банки кредитовали энергетику — Finance.ua

Как банки кредитовали энергетику Сегодня 19:03 — Кредит&Депозит

Как банки кредитовали энергетику

За период с июня по октябрь 2024 года банки получили 2927 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 66,2 млрд грн.

Об этом сообщил НБУ.

Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 11,7 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составил 3,4 млрд грн.

Таковы результаты опроса Национальным банком 20 банков, подписавших меморандум о готовности финансировать возобновление энергетики.

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В частности, в октябре:

подано 443 заявки на сумму 11,5 млрд грн;

одобрено 1699 заявок на сумму 3,9 млрд грн;

предоставлено 267 кредитов общим объемом 1,56 млрд грн.

Общая профинансированная мощность генерации по предоставленным с июня займам бизнеса уже составляет около 310 мВт.

Кроме того, банки кредитуют и население. В течение октября гражданам предоставлено 1 тыс. кредитов общим объемом 176 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, вырос до 366 млн грн.

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