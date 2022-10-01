Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты — Finance.ua
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Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты

Личные финансы
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Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты
Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты
Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставляет возможность каждому украинцу контролировать свою зарплату и будущую пенсию, получать сведения о стаже и многое другое. Для авторизации на портале и доступа к электронному кабинету можно воспользоваться банковской картой.
Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Для авторизации на портале с помощью банковской карты требуется:
1. Войти на страницу веб-портала электронных услуг ПФУ по ссылке.
2. Выбрать пункт главного меню «Вход», который находится в правом верхнем углу, выбрать вход в систему «ПО ID.GOV.UA» и нажать «Войти».
3. Выбрать «Войти с помощью Bank ID НБУ».
4. Выбрать из перечня свой банк и нажать «Продолжить».
5. Заполнить нужные поля для входа.
6. Система осуществит перенаправление в личный кабинет.
Инфографика: ПФУ
Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий и пособия по месту фактического проживания получателей;
  • в октябре состоится несколько повышений пенсионных выплат, в том числе пенсионеры от 70 до 75 лет получат ежемесячные компенсационные выплаты в размере 300 грн. Всего такие выплаты получит около 1,7 млн пенсионеров;
  • Кабмин предлагает ввести обязательный накопительный уровень пенсии с 1 января следующего после окончания военного положения года.

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По материалам:
Finance.ua
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