Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты — Finance.ua

Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты Сегодня 15:10 — Личные финансы

Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты

Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставляет возможность каждому украинцу контролировать свою зарплату и будущую пенсию, получать сведения о стаже и многое другое. Для авторизации на портале и доступа к электронному кабинету можно воспользоваться банковской картой

Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Для авторизации на портале с помощью банковской карты требуется:

1. Войти на страницу веб-портала электронных услуг ПФУ по ссылке

2. Выбрать пункт главного меню «Вход», который находится в правом верхнем углу, выбрать вход в систему «ПО ID.GOV.UA» и нажать «Войти».

3. Выбрать «Войти с помощью Bank ID НБУ».

4. Выбрать из перечня свой банк и нажать «Продолжить».

5. Заполнить нужные поля для входа.

6. Система осуществит перенаправление в личный кабинет.

Инфографика: ПФУ

Справка Finance.ua:

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