Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты — Finance.ua

Как авторизироваться на вебпортале Пенсионного фонда с помощью банковской карты
Веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины предоставляет возможность каждому украинцу контролировать свою зарплату и будущую пенсию, получать сведения о стаже и многое другое. Для авторизации на портале и доступа к электронному кабинету можно воспользоваться банковской картой.
Об этом напоминают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Для авторизации на портале с помощью банковской карты требуется:
1. Войти на страницу веб-портала электронных услуг ПФУ по ссылке.
2. Выбрать пункт главного меню «Вход», который находится в правом верхнем углу, выбрать вход в систему «ПО ID.GOV.UA» и нажать «Войти».
3. Выбрать «Войти с помощью Bank ID НБУ».
4. Выбрать из перечня свой банк и нажать «Продолжить».
5. Заполнить нужные поля для входа.
6. Система осуществит перенаправление в личный кабинет.
Справка Finance.ua:
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