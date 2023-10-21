Как арендовать квартиру в городах Польши: полезные сайты и проекты — Finance.ua

Как арендовать квартиру в городах Польши: полезные сайты и проекты Сегодня 09:01 — Недвижимость

Как арендовать квартиру в городах Польши: полезные сайты и проекты

Большинство украинских беженцев в Польше могут рассчитывать на бесплатное жилье в течение 120 дней. После этого становится актуальной аренда квартиры.

Найти варианты жилья в разных городах можно благодаря специальным проектам или популярным ресурсам с объявлениями, рассказывает ukrainianinpoland.pl

Специальное приложение для украинцев с вариантами разного жилья

Украинцы создали для своих сограждан, проживающих в Польше, специальное бесплатное приложение для поиска жилья RentMe. Проект начал работу в мае 2023 года.

Благодаря приложению, можно искать квартиры, комнаты или другие варианты жилья в Польше. Ресурс собирает объявления с крупнейших польских сайтов аренды жилья (Otodom, Gratka, OLX, Morizon, Domy) и показывает варианты в соответствии с регионом и бюджетом. Также через приложение предоставляются контакты владельцев недвижимости.

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Благодаря RentMe на сегодняшний день можно найти варианты аренды жилья в 10 городах Польши, в том числе:

Варшава;

Краков;

Познаний;

Гданьск;

Вроцлав;

Лодзь;

Быдгощ;

Щецин.

Приложение доступно на польском, английском и украинском языках.

Какие сайты по поиску жилья популярны в Польше

Украинцы в Польше могут воспользоваться популярными сайтами для самостоятельного поиска жилья в аренду. На многих есть отдельный раздел с предложениями для украинцев.

OLX — один из популярных сайтов бесплатных объявлений;

Gratka также в списке популярных ресурсов. Также есть раздел специально для беженцев из Украины;

Gethome — польский портал бесплатных объявлений, в том числе и по аренде жилья;

Otodom — ресурс для поиска продажи и аренды жилья с сотнями объявлений в день;

Nieruchomosci — размещены объявления по продаже и аренде жилья по всей территории Польши;

PomagamUkrainie — государственный сайт помощи беженцам из Украины, где предлагаются варианты как бесплатного жилья, так и долгосрочной аренды по всей территории Польши;

Nocowanie — база предложений жилья в любом городе Польши.

Ukrainetakeshelter — сервис по поиску бесплатного жилья для украинцев как в Польше, так и во всем мире;

Ukrainesupport — помощь в поиске бесплатного жилья и транспорта для беженцев из Украины по всей территории ЕС;

Uasupport — совместный проект с благотворительным порталом airbnb.org с бесплатными предложениями по временному проживанию;

Morizon — украиноязычный ресурс по поиску жилья в Польше;

Uasos — ресурс предлагает варианты аренды недвижимости.

Проект для поиска сожителей для совместной аренды

Для украинцев, которые не могут арендовать жилье по полной рыночной стоимости, предлагается найти людей, с которыми можно снимать квартиру совместно. Для этого следует воспользоваться платформой EU4UA, которая также помогает найти бесплатное жилье в Европе.

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Для того чтобы найти сожителя, нужно зарегистрироваться на платформе, рассказать в анкете о себе. Можно изучать профили других людей в поиске подходящей кандидатуры, а можно ждать, пока другие пользователи первые напишут. Далее можно пообщаться с потенциальными сожителями, чтобы понять, принимать ли запрос.

На этой платформе можно найти бесплатное или льготное жилье.

Доступная аренда жилья от фонда Habitat for Humanity Poland

Благотворительный фонд Habitat for Humanity Poland в сотрудничестве с IOM Polska (Международная организация по миграции) реализует в Польше программу помощи в аренде жилья для семей из Украины. Речь идет о посредничестве между владельцами квартир и беженцами.

Помощь могут получить уязвимые категории беженцев. Участникам программы предлагают два варианта жилья на выбор. Договор на субаренду заключается на 6−12 месяцев. Чтобы присоединиться, нужно заполнить специальную анкету . Также можно обратиться на горячую линию: +48 799 351 115. Сотрудники фонда консультируют на украинском языке.

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