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Как абитуриентам выбрать профессию в 2026 году

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Как выбрать профессию в 2026 году
Как выбрать профессию в 2026 году, Фото: magnific
Выбор профессии в 17 лет — это задача со звездочкой. Еще вчерашний школьник должен принять решение, которое в значительной степени отразится на его дальнейшей жизни. Чтобы осознать выбор, специалисты советуют ориентироваться на собственные умения, интересы и ситуацию на рынке труда.
Work.ua проанализировал, какие профессии будут востребованы в будущем и на что стоит опираться при выборе профессии.

Как выбрать профессию: пять ключевых критериев

Интерес. Выбор следует начинать с того, что действительно захватывает. Чтобы увидеть зону интересов, вы можете отталкиваться от любимых школьных предметов, хобби, конкретных задач, которые нравится выполнять.
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К примеру, вам нравится биология. Первая профессия, что приходит на ум — врач. Но это также могут быть фармацевтика, лабораторная диагностика, реабилитация, ветеринария, агросектор, биотехнологии.
Способности. Важно учитывать не только оценки, но и то, какие задачи даются легче других и не утомляют. Спросите себя: «Что мне легче делать, чем другим?», «Над какими задачами я могу работать долго и не терять интереса?».
Рынок труда. Если первые два критерия помогают понять, что вам интересно и что вы умеете, то рынок труда показывает, спрос на эти навыки и какой уровень оплаты предлагают работодатели.
Для этого следует посмотреть вакансии на платформе по поиску работы и обратить внимание на несколько ключевых моментов:
  • общее количество вакансий в избранной сфере;
  • наличие предложений в вашем городе или возможность дистанционной работы (особенно если переезд не рассматривается);
  • долю вакансий для кандидатов без опыта и требования к претендентам;
  • уровень зарплат для начинающих и более опытных специалистов;
  • какие компании ищут таких специалистов, это крупный бизнес или малый.
Это поможет понять, востребована ли та или иная профессия на рынке труда и насколько сложно будет найти первую работу.
Формат жизни. График, нагрузка, уровень социального взаимодействия и условия труда оказывают существенное влияние на повседневную жизнь и их следует учитывать заранее.
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Гибкость карьеры. В 17 лет сложно точно знать, кем хочешь быть. Поэтому есть смысл выбирать не столько конкретную профессию, а область, в которой хотелось бы развиваться.
Например, образование журналиста вообще открывает двери не только в СМИ, но и в коммуникации, PR, частично — SMM.
Задайте себе вопрос: «Если через 3−6 лет я пойму, что эта профессия мне не подходит, какие навыки я смогу унести с собой?»

Какие профессии будут востребованы в будущем

В условиях войны сложно прогнозировать, но если отталкиваться именно от реалий сегодняшнего дня, то в ближайшие годы рынок труда будет особенно остро нуждаться в специалистах таких сфер и профессий:
  1. Специалисты оборонно-промышленного комплекса. Это целый спектр технических и нетехнических профессий. Но прежде отрасли нужны инженеры, пилоты и сборщики БПЛА, электромеханики, слесари.
  2. Специалисты рабочих профессий. Логисты, водители, строители — этих людей уже сейчас критически не хватает, и они будут нужны в будущем.
  3. Медики, в частности, реабилитологи, протезисты, специалисты по психологическому здоровью. К сожалению, полномасштабное вторжение накладывает отпечаток на состояние здоровья украинцев. На этот фактор накладывается общемировой тренд острой нехватки врачей.
  4. Карьерные консультанты, коучи, специалисты по возвращению ветеранов. Периодическая смена профессии или сферы деятельности — новая норма настоящего. Кроме того, после завершения войны у Украины будет примерно 5−6 миллионов ветеранов и членов их семей, прогнозирует правительство. Они будут искать себя на гражданском рынке труда.
  5. Специалисты по кибербезопасности. Защита данных — важная часть противодействия врагу. Эта специальность по стыку безопасности и IT востребована не только в государственном секторе, но и в крупных частных компаниях.
По материалам:
Finance.ua
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