Как абитуриентам выбрать профессию в 2026 году Сегодня 16:08

Как выбрать профессию в 2026 году, Фото: magnific

Выбор профессии в 17 лет — это задача со звездочкой. Еще вчерашний школьник должен принять решение, которое в значительной степени отразится на его дальнейшей жизни. Чтобы осознать выбор, специалисты советуют ориентироваться на собственные умения, интересы и ситуацию на рынке труда.

Work.ua проанализировал , какие профессии будут востребованы в будущем и на что стоит опираться при выборе профессии.

Как выбрать профессию: пять ключевых критериев

Интерес. Выбор следует начинать с того, что действительно захватывает. Чтобы увидеть зону интересов, вы можете отталкиваться от любимых школьных предметов, хобби, конкретных задач, которые нравится выполнять.

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К примеру, вам нравится биология. Первая профессия, что приходит на ум — врач. Но это также могут быть фармацевтика, лабораторная диагностика, реабилитация, ветеринария, агросектор, биотехнологии.

Способности. Важно учитывать не только оценки, но и то, какие задачи даются легче других и не утомляют. Спросите себя: «Что мне легче делать, чем другим?», «Над какими задачами я могу работать долго и не терять интереса?».

Рынок труда. Если первые два критерия помогают понять, что вам интересно и что вы умеете, то рынок труда показывает, спрос на эти навыки и какой уровень оплаты предлагают работодатели.

Для этого следует посмотреть вакансии на платформе по поиску работы и обратить внимание на несколько ключевых моментов:

общее количество вакансий в избранной сфере;

наличие предложений в вашем городе или возможность дистанционной работы (особенно если переезд не рассматривается);

долю вакансий для кандидатов без опыта и требования к претендентам;

уровень зарплат для начинающих и более опытных специалистов;

какие компании ищут таких специалистов, это крупный бизнес или малый.

Это поможет понять, востребована ли та или иная профессия на рынке труда и насколько сложно будет найти первую работу.

Формат жизни. График, нагрузка, уровень социального взаимодействия и условия труда оказывают существенное влияние на повседневную жизнь и их следует учитывать заранее.

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Гибкость карьеры. В 17 лет сложно точно знать, кем хочешь быть. Поэтому есть смысл выбирать не столько конкретную профессию, а область, в которой хотелось бы развиваться.

Например, образование журналиста вообще открывает двери не только в СМИ, но и в коммуникации, PR, частично — SMM.

Задайте себе вопрос: «Если через 3−6 лет я пойму, что эта профессия мне не подходит, какие навыки я смогу унести с собой?»

Какие профессии будут востребованы в будущем

В условиях войны сложно прогнозировать, но если отталкиваться именно от реалий сегодняшнего дня, то в ближайшие годы рынок труда будет особенно остро нуждаться в специалистах таких сфер и профессий:

Специалисты оборонно-промышленного комплекса. Это целый спектр технических и нетехнических профессий. Но прежде отрасли нужны инженеры, пилоты и сборщики БПЛА, электромеханики, слесари. Специалисты рабочих профессий. Логисты, водители, строители — этих людей уже сейчас критически не хватает, и они будут нужны в будущем. Медики, в частности, реабилитологи, протезисты, специалисты по психологическому здоровью. К сожалению, полномасштабное вторжение накладывает отпечаток на состояние здоровья украинцев. На этот фактор накладывается общемировой тренд острой нехватки врачей. Карьерные консультанты, коучи, специалисты по возвращению ветеранов. Периодическая смена профессии или сферы деятельности — новая норма настоящего. Кроме того, после завершения войны у Украины будет примерно 5−6 миллионов ветеранов и членов их семей, прогнозирует правительство. Они будут искать себя на гражданском рынке труда. Специалисты по кибербезопасности. Защита данных — важная часть противодействия врагу. Эта специальность по стыку безопасности и IT востребована не только в государственном секторе, но и в крупных частных компаниях.

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