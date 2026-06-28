ТОП-10 лучших университетов мира
Одна из известнейших компаний по оценке деятельности высших учебных заведений — британская Quacquarelli Symonds (QS) — опубликовала свежий рейтинг ведущих университетов мира.
Об этом пишет Economx.
В QS World University Rankings 2027 по сравнению с прошлым годом было рассмотрено примерно на 340 заведений больше. Из 106 стран было исследовано 8808 университетов, из которых 1504 попали в список лучших.
Рейтинг лучших университетов мира:
- первое место — Массачусетский технологический институт (MIT, США)
- второе и третье места разделяют Имперский колледж Лондона (Великобритания) и Стэнфордский университет (США).
- четвертое место — Оксфордский университет
- пятое место — Гарвардский университет
- шестое место — Кембриджский университет
- седьмое место — Калифорнийский технологический институт
- восьмое-девятое места — Университетский колледж Лондона (UCL, Великобритания) и Высшая техническая школа Цюриха (ETH)
- десятое место — Национальный университет Сингапура.
Рейтинг QS оценивает высшие учебные заведения мира по девяти показателям. Среди них — академическая репутация, цитируемость научных работ и мнения работодателей.
Также учитываются успеваемость выпускников, доля иностранных преподавателей, исследователей и студентов, а также международная интегрированность исследований.
Дополнительно оцениваются соотношения преподавателей и студентов и достижения в области устойчивого развития.
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