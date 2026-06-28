0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 лучших университетов мира

44
Массачусетский технологический институт (MIT, США)
Массачусетский технологический институт (MIT, США)
Одна из известнейших компаний по оценке деятельности высших учебных заведений — британская Quacquarelli Symonds (QS) — опубликовала свежий рейтинг ведущих университетов мира.
Об этом пишет Economx.
В QS World University Rankings 2027 по сравнению с прошлым годом было рассмотрено примерно на 340 заведений больше. Из 106 стран было исследовано 8808 университетов, из которых 1504 попали в список лучших.
Рейтинг лучших университетов мира:
  • первое место — Массачусетский технологический институт (MIT, США)
  • второе и третье места разделяют Имперский колледж Лондона (Великобритания) и Стэнфордский университет (США).
  • четвертое место — Оксфордский университет
  • пятое место — Гарвардский университет
  • шестое место — Кембриджский университет
  • седьмое место — Калифорнийский технологический институт
  • восьмое-девятое места — Университетский колледж Лондона (UCL, Великобритания) и Высшая техническая школа Цюриха (ETH)
  • десятое место — Национальный университет Сингапура.
Рейтинг QS оценивает высшие учебные заведения мира по девяти показателям. Среди них — академическая репутация, цитируемость научных работ и мнения работодателей.
Также учитываются успеваемость выпускников, доля иностранных преподавателей, исследователей и студентов, а также международная интегрированность исследований.
Дополнительно оцениваются соотношения преподавателей и студентов и достижения в области устойчивого развития.
По материалам:
УНІАН
СтудентыОбразование
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems