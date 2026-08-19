Банки Украины получили 54 млрд грн чистой прибыли — кто заработал больше всех Сегодня 11:03

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Украинская банковская система за первое полугодие 2026 года получила 108,57 млрд грн налогооблагаемой прибыли. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 9% - тогда банки заработали 100,06 млрд грн.

Однако после уплаты налогов от этой суммы осталось почти вдвое меньше. Совокупная чистая прибыль 59 банков составила 54,07 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот

За шесть месяцев 2026 года банки начислили 54,5 млрд. грн. налога на прибыль. Это более половины их прибыли до налогообложения. Для сравнения, годом ранее налоговые расходы составили 21,99 млрд грн, или около 22% прибыли до налогообложения.

Кто заработал больше всех

Основная часть чистой прибыли банковской системы пришлась на 10 наиболее прибыльных учреждений. Они вместе получили 47,68 млрд грн, то есть 88% общего результата.

В эту десятку вошли:

три государственных банка,

пять банков с иностранным капиталом,

два банка с частным капиталом.

ПриватБанк, который после уплаты налогов заработал 24,56 млрд грн. Это около 45% всей чистой прибыли банковской системы. Лидером стал государственный, который после уплаты налогов заработал 24,56 млрд грн. Это около 45% всей чистой прибыли банковской системы.

Как распределилась прибыль между банками с разным капиталом

В общей сложности пять государственных банков получили 32,46 млрд грн чистой прибыли — 60% от результата всех банков. Их расходы на налог на прибыль за этот период составили 33,5 млрд. грн.

Банки с иностранным капиталом за первое полугодие получили 11,91 млрд грн чистой прибыли. Это 22% от общего показателя банковской системы. На налог на прибыль они направили 11,14 млрд. грн.

Из 15 банков этой группы 13 завершили полугодие с прибылью — вместе они заработали 11,95 млрд грн. Правэкс Банк и Переходный банк ЮТЕ Банк получили совокупный убыток в размере 43 млн грн.

Банки с частным капиталом зафиксировали 9,7 млрд. грн. чистой прибыли, а их расходы на налог на прибыль составляли 9,87 млрд. грн. Из 30 банков этой группы 9 завершили первое полугодие с убытком — в общей сложности на 161,78 млн. грн. Остальные учреждения вместе заработали 9,86 млрд грн.

При этом 72% прибыли банков с частным капиталом сформировали всего два учреждения. Универсал Банк, на базе которого работает monobank , получил 3,85 млрд грн, а ПУМБ — 3,12 млрд грн.

Количество государственных банков за год также изменилось. В начале 2026-го их было семь, однако в феврале НБУ признал неплатежеспособными Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк, ранее национализированные.

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В апреле Мотор-Банка отозвали лицензию, и сейчас идет процедура его ликвидации. В тот же месяц первый инвестиционный банк приобрела европейская финтех-компания UAB Zen. com, бенефициаром которой является гражданин Польши Давид Камил Рожек, отмечает Опендатабот. После докапитализации банк возобновил платежеспособность и полноценную работу и перешел в группу банков с частным капиталом.

В то же время, существенная разница в налоговых расходах банков объясняется повышенной ставкой налога на прибыль. В 2023 г. для банков временно установили ставку 50% на прибыль за этот год. Такую же норму впоследствии применили и к прибылям за 2024 год. В 2025 году ставка составляла 25%, а в 2026-м банки снова должны уплачивать 50% налога на прибыль.

давление на финансовую систему Украины усиливается. В частности, из-за налоговой нагрузки на банковский сектор. Ставка налога на прибыль банков в размере 50%, по оценке регулятора, ограничивает возможности банков накапливать капитал и участвовать в финансировании восстановления Украины. Ранее в Нацбанке заявляли , чтоВ частности, из-заСтавка налога на прибыль банков в размере 50%, по оценке регулятора, ограничивает возможности банков накапливать капитал и участвовать в финансировании восстановления Украины.

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