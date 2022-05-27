Кафе и рестораны в Украине во время войны нарастили выручку: что с зарплатами — Finance.ua
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Кафе и рестораны в Украине во время войны нарастили выручку: что с зарплатами

Сегодня 14:02Личные финансы
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Кафе и рестораны в Украине во время войны нарастили выручку: что с зарплатамиКафе и рестораны в Украине во время войны нарастили выручку: что с зарплатами, freepik.com
В Украине начал восстанавливаться ресторанный бизнес. Несмотря на то, что через три месяца работает только 68% заведений по сравнению с началом полномасштабной войны, во многих областях их выручка уже достигла довоенных показателей. А вот с зарплатами пока все не так радужно — они в основном просели.
Об этом говорится в совместном исследовании Poster и Work.ua.
Отмечается: самые лучшие показатели выручки у заведений Закарпатской области. За неделю 16-22 мая она достигла 152% против недели 14-20 февраля.
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Превышает показатель февраля выручка заведений общепита еще в ряде областей. В частности:
  • в Волынской — 124%;
  • в Черновицкой — 119%;
  • в Хмельницкой — 115%;
  • в Запорожской — 106%;
  • в Полтавской — 105%;
  • в Винницкой — 103%;
  • во Львовской — 102%;
  • в Ровенской — 102%.
Самые низкие показатели — на востоке и юге Украины, которые находятся в эпицентре боевых действий. В частности:
  • в Донецкой области — 6%;
  • в Харьковской — 14%;
  • в Херсонской — 21%;
  • в Николаевской — 25%.
Инфографика: Poster и&nbsp;Work.ua Инфографика: Poster и Work.ua
Что с зарплатами
А вот с зарплатами дело обстоит гораздо хуже. К примеру, в Одессе в начале мая бариста предлагали 9 000 грн (минус 18% от февральского уровня). Падение затронуло и другие профессии:
  • поварам предлагали 12 500 грн (минус 22%);
  • официантам — 12 000 (минус 14%).
В Киеве больше всего зарплаты упали у бариста. В начале мая им предлагали в среднем 12 000 грн., что на 20% меньше, чем до войны. Поваров искали на 15 500 грн (минус 9%). А вот у официантов зарплата осталась на прежнем уровне — 18 000 грн.
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Во Львове же:
  • бариста в мае предлагали 10 000 грн (минус 9%);
  • поварам — 12 000 грн. (минус 8%);
  • официантам — 10 000 (как и в Киеве, без изменений).
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По материалам: Обозреватель
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