Кафе и рестораны в Украине во время войны нарастили выручку: что с зарплатами — Finance.ua

Кафе и рестораны в Украине во время войны нарастили выручку: что с зарплатами, freepik.com
В Украине начал восстанавливаться ресторанный бизнес. Несмотря на то, что через три месяца работает только 68% заведений по сравнению с началом полномасштабной войны, во многих областях их выручка уже достигла довоенных показателей. А вот с зарплатами пока все не так радужно — они в основном просели.
Об этом говорится в совместном исследовании Poster и Work.ua.
Отмечается: самые лучшие показатели выручки у заведений Закарпатской области. За неделю 16-22 мая она достигла 152% против недели 14-20 февраля.
Превышает показатель февраля выручка заведений общепита еще в ряде областей. В частности:
в Волынской — 124%;
в Черновицкой — 119%;
в Хмельницкой — 115%;
в Запорожской — 106%;
в Полтавской — 105%;
в Винницкой — 103%;
во Львовской — 102%;
в Ровенской — 102%.
Самые низкие показатели — на востоке и юге Украины, которые находятся в эпицентре боевых действий. В частности:
в Донецкой области — 6%;
в Харьковской — 14%;
в Херсонской — 21%;
в Николаевской — 25%.
Инфографика: Poster и Work.ua
Что с зарплатами
А вот с зарплатами дело обстоит гораздо хуже. К примеру, в Одессе в начале мая бариста предлагали 9 000 грн (минус 18% от февральского уровня). Падение затронуло и другие профессии:
поварам предлагали 12 500 грн (минус 22%);
официантам — 12 000 (минус 14%).
В Киеве больше всего зарплаты упали у бариста. В начале мая им предлагали в среднем 12 000 грн., что на 20% меньше, чем до войны. Поваров искали на 15 500 грн (минус 9%). А вот у официантов зарплата осталась на прежнем уровне — 18 000 грн.