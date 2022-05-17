Ресторанный рынок в Киеве снизился вдвое — Finance.ua

Ресторанный рынок в Киеве снизился вдвое

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Ресторанный рынок в Киеве снизился вдвое, eventukraine.com

Ресторанный рынок в Киеве сузился вдвое, с начала войны закрыты не менее трети заведений.

Об этом сообщила соучредительница Национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова агентству «Интерфакс-Украина»

«Из 500 тысяч активных потребителей ресторанных услуг осталась в лучшем случае половина. А значит, половина рынка просто не имеет своей аудитории, ее нет сейчас физически. Ресторанный Киев сегодня — город жестких контрастов. Мертвая пустыня с закрытыми дверями кафе и ресторанов оживляется оазисами забитых до отказа заведений. Закрыта по меньшей мере треть киевских ресторанов. Когда откроются — неизвестно», — сообщила Насонова.

По ее наблюдениям, только около 20% открытых заведений общепита демонстрируют хорошую загрузку.

Кроме самых больших и популярных заведений, по ее оценкам, шансы «выжить» имеют два формата.

«Удержатся кофейни и пекарни. Низкий средний чек, маленькая площадь. Востребованы заведения с концепцией простой и сытной кухни. Экзотические концепты сейчас пользуются гораздо меньшим спросом: суши, рамены — это побаловать себя изредка», — сообщила Насонова.

Эксперт также отметила, что комендантский час практически остановил в столице работу баров. При этом лучше всего чувствуют себя киоски с шаурмой.

«Простая и дешевая еда — тренд ближайших месяцев, а одинокие мужчины — главная аудитория», — говорит она.

С начала полномасштабного вторжения цены на демократические позиции уже выросли примерно на 10%.

«Индекс (киевской) перепички растет — уже 30 грн, в конце 2021 года было 25 грн. Для экономистов эти цифры о многом говорят. Цены на кофе начали расти с начала года, капучино в январе было 32 грн, в марте уже 35 грн, в центре города — 38 грн», — сообщила Насонова.

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