McDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнеса — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

McDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнеса

Сегодня 14:45Фондовый рынок
0
McDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнесаMcDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнеса
McDonald’s принял решение о полном выходе из россии и продаст свой бизнес в государстве-агрессоре после того, как в марте временно остановил работу ресторанов.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald’s к выводу, что продолжение владения бизнесом в россии больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям McDonald’s», — говорится в заявлении.
Отмечается, что компания продаст все свои рестораны в россии местному покупателю. Но у этих ресторанов уже не будет бренда McDonald’s — ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в россии.
До закрытия сделки McDonald’s продолжит платить зарплату работникам и обеспечит их трудоустройство новым владельцем сети.
Место для вашей рекламы
Компания работала на российском рынке более 30 лет. И трудоустраивает 62 тысячи россиян.
Рестораны McDonald’s в Украине остаются временно закрытыми, компания продолжает выплачивать полную заработную плату своим сотрудникам в стране.
В результате своего выхода из россии компания зафиксирует расходы около 1,2-1,4 млрд долларов для списания своих чистых инвестиций на рынке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.