McDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнеса — Finance.ua

McDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнеса

Сегодня 14:45 — Фондовый рынок

McDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнеса

McDonald’s принял решение о полном выходе из россии и продаст свой бизнес в государстве-агрессоре после того, как в марте временно остановил работу ресторанов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald’s к выводу, что продолжение владения бизнесом в россии больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям McDonald’s», — говорится в заявлении.

Отмечается, что компания продаст все свои рестораны в россии местному покупателю. Но у этих ресторанов уже не будет бренда McDonald’s — ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в россии.

До закрытия сделки McDonald’s продолжит платить зарплату работникам и обеспечит их трудоустройство новым владельцем сети.

Компания работала на российском рынке более 30 лет. И трудоустраивает 62 тысячи россиян.

Рестораны McDonald’s в Украине остаются временно закрытыми, компания продолжает выплачивать полную заработную плату своим сотрудникам в стране.

В результате своего выхода из россии компания зафиксирует расходы около 1,2-1,4 млрд долларов для списания своих чистых инвестиций на рынке.

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