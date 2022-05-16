McDonald's окончательно уходит с рынка россии: компания начала продажу своего бизнеса — Finance.ua

«Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и ускоряющаяся непредсказуемая рабочая среда привели McDonald’s к выводу, что продолжение владения бизнесом в россии больше не является жизнеспособным и не соответствует ценностям McDonald’s», — говорится в заявлении.
Отмечается, что компания продаст все свои рестораны в россии местному покупателю. Но у этих ресторанов уже не будет бренда McDonald’s — ни названия, ни логотипа, ни меню. В то же время компания будет сохранять свои торговые марки в россии.
До закрытия сделки McDonald’s продолжит платить зарплату работникам и обеспечит их трудоустройство новым владельцем сети.