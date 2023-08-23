Кабмин выделил Минобороны 275 миллионов на обеспечение ВСУ — Finance.ua
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Кабмин выделил Минобороны 275 миллионов на обеспечение ВСУ

Казна и Политика
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Кабмин выделил Минобороны 275 миллионов на обеспечение ВСУ
Кабмин выделил Минобороны 275 миллионов на обеспечение ВСУ
Кабмин выделил Министерству обороны 275 млн грн из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Средства будут направлены на обеспечение деятельности ВСУ, подготовку войск и медицинское обеспечение личного состава.
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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«Выделено Министерству обороны из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии на безвозвратной основе 275 млн гривен (расходы развития) на бюджетную программу «Обеспечение деятельности Вооруженных Сил Украины, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны «, — сообщил Мельничук.
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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 27 июля сообщил, что в государственный бюджет в первом полугодии 2023 года поступило более 600 млрд грн, при этом на армию направили 672 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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