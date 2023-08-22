В Раде и правительстве рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих — Finance.ua

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В Раде и правительстве рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих

Казна и Политика
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В Раде и правительстве рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих
В Раде и правительстве рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих
В Верховной Раде Украины и Кабинете Министров рассказали о новациях, которые планируются для военнослужащих. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения статуса участника боевых действий.
Об этом представители власти рассказали в своих выступлениях на VI Международном ветеранском форуме.
Так, глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что в ближайшее время парламент планирует рассмотреть законопроект, который, среди прочего, предусматривает предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, приступающим к работе после увольнения с военной службы.
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«И буквально вчера было зарегистрировано два крупных законопроекта, которые мы рассмотрим на ближайшем заседании Верховной Рады… (Они. — Ред.) направлены на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, введение Единого государственного реестра военнослужащих, а также отдельный статус защитника и защитницы Украины «, — рассказал спикер.
В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, в частности, что для всех защитников и защитниц будет создана возможность приоритетного поступления в высшие учебные заведения и внеконкурсного поступления в заведения профтехобразования.
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«Государство будет стимулировать создание и развитие ветеранского бизнеса. Будем расширять грантовую поддержку. У нас уже существует программа безвозвратных грантов „єРобота“. В этой программе есть ветеранский компонент, благодаря которому можно получить до 1 млн грн на развитие собственного бизнеса», — рассказал чиновник.
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Он также отметил, что по всей Украине должна быть создана сеть современных реабилитационных центров, которые будут оказывать военнослужащим комплексную помощь. Речь идет, в частности, о физической реабилитации и преодолении посттравматического стрессового расстройства.
В то же время министр обороны Алексей Резников отметил, что за 9,5 лет войны россии против Украины, в нашей стране уже около миллиона УБД.
«Мы все знаем точно их текущие проблемы и задачи: это получение статуса УБД, ВЛК, компенсация за ранения и т. д. Мы работаем по всем этим вопросам, и будут изменения», — сказал он и добавил, что сейчас «быстро оцифровываются процессы, будет ощутимо меньше бумаг, очередей».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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