Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен — Finance.ua

Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен
Кабинет Министров утвердил размер ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей на время военного положения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны. На внеочередном заседании правительства приняли постановление, нормирующее вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей», — написал он.
Размер доплат:
- на время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно;
- для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тыс. грн;
- для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн;
- также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн соответственно.
«Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских окупантов, чувствовал поддержку и помощь государства», — подчеркнул глава правительства.
Справка Finance.ua:
- после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили;
- Верховная Рада Украины на заседании 28 июня приняла во втором чтении Закон № 9342 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения». Закон предусматривает, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 000 — 100 000 гривен — пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.
Как участнику боевых действий получить землю 🧐
Поделиться новостью