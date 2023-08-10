Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен — Finance.ua

Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен Сегодня 10:01 — Казна и Политика

Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен

Кабинет Министров утвердил размер ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей на время военного положения.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

«Все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны. На внеочередном заседании правительства приняли постановление, нормирующее вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей», — написал он.

Размер доплат:

на время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно;

для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тыс. грн;

для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн;

также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн соответственно.

«Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских окупантов, чувствовал поддержку и помощь государства», — подчеркнул глава правительства.

Справка Finance.ua:

после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили;

Верховная Рада Украины на заседании 28 июня приняла во втором чтении Закон № 9342 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения». Закон предусматривает, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 000 — 100 000 гривен — пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

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