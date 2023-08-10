Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен

Казна и Политика
127
Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен
Кабмин принял решение о доплатах военным: получат до 100 тысяч гривен
Кабинет Министров утвердил размер ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей на время военного положения.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Все, кто привлечен к защите Украины, будут получать доплаты во время войны. На внеочередном заседании правительства приняли постановление, нормирующее вопросы справедливых ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей», — написал он.

Размер доплат:

  • на время действия военного положения размер доплат будет составлять 30 тыс. грн ежемесячно;
  • для лиц, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 тыс. грн;
  • для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн;
  • также устанавливаются ежемесячные доплаты для срочников и курсантов в размере 6 тыс. грн. и 2,35 тыс. грн соответственно.
«Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских окупантов, чувствовал поддержку и помощь государства», — подчеркнул глава правительства.

Справка Finance.ua:

  • после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года в Украине выплачивалось дополнительное денежное вознаграждение военным в размере 30 тысяч гривен. Однако с 1 февраля 2023 г. такие ежемесячные выплаты отменили;
  • Верховная Рада Украины на заседании 28 июня приняла во втором чтении Закон № 9342 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения». Закон предусматривает, что военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение от 30 000 — 100 000 гривен — пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач.

Как участнику боевых действий получить землю 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.