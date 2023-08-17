Аппарат Рады предлагает перенаправить 30 млн грн сэкономленных бюджетных средств на ВСУ — Finance.ua

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Аппарат Рады предлагает перенаправить 30 млн грн сэкономленных бюджетных средств на ВСУ

Казна и Политика
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Аппарат Рады предлагает перенаправить 30 млн грн сэкономленных бюджетных средств на ВСУ
Аппарат Рады предлагает перенаправить 30 млн грн сэкономленных бюджетных средств на ВСУ
Аппарат Верховной Рады обратился в Министерство финансов Украины с предложением перенаправить 30 млн грн сэкономленных бюджетных средств на нужды сил безопасности и обороны.
Соответствующее письмо было направлено в Минфин 16 августа, сообщает пресс-служба парламента.
«В течение первого полугодия 2023 года более 10 млн грн сэкономлено за счет оплаты труда народных депутатов Украины, их помощников-консультантов, согласно фактически отработанному времени. 17 млн ​​грн сэкономлено за счет возмещения расходов, связанных с исполнением депутатских полномочий и компенсацией народным депутатам Украины стоимости проезда, аренды жилья или аренды гостиничного номера. Более 2 млн грн — за счет начисления на оплату труда», — говорится в сообщении.
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Учитывая полномасштабную российскую агрессию и потребности Вооруженных сил Украины в защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства, аппарат Верховной Рады считает, что сэкономленные средства должны быть направлены только на поддержку сил безопасности и обороны.
В ВР отмечают, что с начала полномасштабного вторжения финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности украинского парламента осуществляется с максимальной экономией бюджетных средств.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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