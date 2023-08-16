Какая часть бюджета Украины идет на выплаты военным — данные Минфина Сегодня 15:27 — Казна и Политика

Какая часть бюджета Украины идет на выплаты военным — данные Минфина

Денежное содержание военнослужащих было наибольшей статьей расходов общего фонда государственного бюджета и составило почти 520 млрд грн за семь месяцев года — или треть всех расходов за это время

Об этом свидетельствуют данные месячной отчетности Государственной казначейской службы Украины от 15 августа 2023 года.

«За январь-июль 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1640,1 млрд грн. В июле расходы составили 231,8 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В структуре расходов больше всего направлено:

669,9 млрд грн (в июле — 100,5 млрд грн) — на оплату труда с начислениями или 40,8% от общего объема расходов, затраченных за январь-июль 2023 года. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 млрд грн (в июле — 76,9 млрд грн).

406,3 млрд грн (в июле — 65,3 млрд грн) — на оплату использования товаров и услуг или 24,8% от общего объема расходов. Среди них:

276,9 млрд грн — для поддержки Вооруженных Сил Украины; 78,6 млрд грн — перечислено Национальной службой здоровья Украины на реализацию программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

304,6 млрд грн (в июле — 40,3 млрд грн) — на социальное обеспечение (выплату пенсий, пособий, стипендий) или 18,6% от общего объема расходов. Среди них:

158,6 млрд грн — трансферт Пенсионному фонду для финансового обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям; 105,5 млрд грн — для выплаты Министерством социальной политики на социальную защиту детей и семей, защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства, для поддержки малообеспеченных семей.

92,3 млрд грн (в июле — 7,8 млрд грн) — на трансферты местным бюджетам или 5,6% от общего объема.

128,1 млрд грн (в июле — 11,3 млрд грн) — на обслуживание государственного долга или 7,8% от общего объема.

Инфографика: Минфин

Напомним, Кабинет Министров утвердил размер ежемесячных доплат для военнослужащих, правоохранителей и спасателей на время военного положения.

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