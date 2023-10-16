Кабмин выделил 62 миллиарда на разные программы восстановления после российской агрессии — Finance.ua

Кабмин выделил 62 миллиарда на разные программы восстановления после российской агрессии Сегодня 13:35 — Казна и Политика

Кабмин выделил 62 миллиарда на разные программы восстановления после российской агрессии

Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд грн, из которых почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, а 673 млн — на Черниговскую.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Президиума Конгресса местных и региональных властей, посвященного вопросам Сумской и Черниговской областей.

«Из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии было выделено на различные программы восстановления 62,3 млрд грн. Из них почти 1,7 млрд предусмотрено на Сумскую область, 673 млн — на Черниговскую», — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, общими приоритетами центральной власти, регионов и громад сейчас является завершение подготовки к зиме, старт и успешное прохождение отопительного сезона, восстановление и обеспечение социальной составляющей.

Соответственно, ОВА отчитались о высоком уровне готовности к отопительному сезону: в Черниговской области — 99,5%, в Сумской области — 99,1%.

В то же время продолжаем развертывать сеть Пунктов несокрушимости. На территории Черниговской области их создано 330, в Сумской — 541.

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Напомним, в Украине продолжает действовать программа «єВідновлення», заявления рассматриваются от людей из любых регионов. Уже есть области, которые получили самую большую сумму выплат за поврежденное жилье.

Самая большая сумма выплат за поврежденное жилье в Харьковской области — 460 млн гривен. На втором месте Киевская область — здесь уплачено 367 млн ​​гривен. На третьем месте Николаевская область — 68 млн гривен. Итого на эти три области приходится более половины всех выплат по Украине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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