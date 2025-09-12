Кабмин вводит единый стандарт ВВК для всех сил обороны Украины Сегодня 08:30 — Личные финансы

Кабмин вводит единый стандарт ВВК для всех сил обороны Украины

Кабинет Министров упорядочил работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и ввел единый стандарт осмотра для всех Сил обороны.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после заседания правительства 10 сентября.

Действие правил военно-врачебной экспертизы ВСУ теперь будет распространяться на:

СБУ;

Службу внешней разведки;

Госпогранслужбу;

Национальную гвардию;

Управление государственной охраны.

«Все они будут пользоваться единой росписью болезней для определения пригодности к службе. Медосмотры для военных этих органов будут проводиться в собственных медучреждениях, а если их нет — в гражданских больницах по договорам», — пояснила Свиридинко.

Также правительство упростило прохождение медицинских и военно-врачебных экспертиз, в том числе дистанционно, для военных и пострадавших, которые долго лечатся за границей (12 месяцев и больше) и не могут пройти экспертизу в Украине.

Цель проекта — усовершенствовать механизм проведения ВВК для тех защитников Украины, которые находятся на непрерывном лечении в течение 12 месяцев и состояние здоровья которых делает невозможным прибытие в ВВК на территории Украины.

Действие экспериментального проекта будет распространяться на служащих всех составляющих сил обороны и безопасности Украины, в том числе на служащих гражданской защиты и полиции, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации.

Как будет работать механизм

Для прохождения дистанционной ВВК защитник или его законный представитель должен передать копии медицинских документов иностранного учреждения здравоохранения командиру своей воинской части (или другого уполномоченного лица).

Документы должны быть заверены и переведены на украинский язык. В документах должен быть указан диагноз в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10 или МКБ-11).

Военная часть передаст документы вместе с направлением военно-врачебной комиссии, которая рассмотрит предоставленные документы в течение 10 дней. По результатам рассмотрения ВВК примет постановление о пригодности (непригодности) к службе и оформит соответствующую справку, которую отправят командиру воинской части.

При этом если защитник пройдет дистанционную ВВК, по возвращении в Украину он не подлежит повторному медицинскому осмотру.

Постановлением утвержден перечень заболеваний и состояний, дающих право на прохождение дистанционной ВВК. Среди них, в частности:

злокачественные новообразования;

болезни глаза и придаточного аппарата;

травмы головы и шеи;

травмы позвоночника, спинного мозга, нервов;

травмы внутренних органов;

травмы верхних и нижних конечностей;

термические и химические ожоги

