Зарплаты на западе Украины растут: кого ищут работодатели Сегодня 08:08 — Личные финансы

Зарплаты на западе Украины растут: кого ищут работодатели

В западных регионах Украины больше всего ищут водителей, продавцов, грузчиков и разнорабочих в строительстве. Самые высокие зарплаты предлагают в Силах обороны (70−110 тыс. грн), тогда как среди гражданских профессий больше всего зарабатывают водители (30−37,5 тыс. грн) и строители (до 27,5 тыс. грн).

Об этом свидетельствует аналитика OLX Работа.

Западные области Украины — Львовская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Волынская — традиционно считаются территориями с высокой трудовой мобильностью.

Здесь значительная часть населения либо работает локально, либо уезжает на заработки в другие регионы или за границу. Однако последние два года рынок труда в регионе существенно изменился: возросла роль оборонного сектора, а зарплаты во многих областях поднялись на десятки процентов.

По данным аналитиков, спрос в западных областях имеет схожие черты с другими регионами Украины. Основные вакансии сосредоточены в сферах:

логистики;

производства и рабочих специальностей;

розничной торговли;

строительства и облицовочных работ.

Кого больше всего ищут работодатели

водителей (особенно во Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях);

продавцов (высокий спрос во всех четырех регионах);

разнорабочих в строительстве (прежде всего во Львовской и Франковской областях);

грузчиков (активный спрос во Львовской и Волынской областях).

Читайте также 12 вакансий без опыта работы с зарплатой до 120 тыс. грн

Интересный тренд прошлого года — резкий рост количества вакансий в Силах обороны. Если сравнивать август 2025 года с августом 2024-го, то во Львовской области количество таких вакансий выросло на 375%. Служба в Силах обороны сегодня предлагает самые высокие заработки в регионе:

Ивано-Франковская область — 110 000 грн;

— 110 000 грн; Львовская область — 75 065 грн;

— 75 065 грн; Волынская область — 75 000 грн;

— 75 000 грн; Закарпатская область — 70 000 грн.

Это значительно выше средних зарплат в классических сферах, и за год эти показатели выросли еще на 3−5 тысяч гривен. Относительно других профессий картина выглядит так:

грузчики: от 18 000 грн на Волыни (+14%) до 26 000 грн во Львове (+24%), в Закарпатье зарплаты поднялись на 44% и достигают 24 500 грн;

от 18 000 грн на Волыни (+14%) до 26 000 грн во Львове (+24%), в Закарпатье зарплаты поднялись на 44% и достигают 24 500 грн; продавцы: во всех регионах рост на 20−25%, во Львове предлагают около 21 000 грн, в Закарпатье — 21 500 грн, тогда как во Франковске и Волыни — 18 000 и 17 500 грн соответственно;

во всех регионах рост на 20−25%, во Львове предлагают около 21 000 грн, в Закарпатье — 21 500 грн, тогда как во Франковске и Волыни — 18 000 и 17 500 грн соответственно; водители: стабильное повышение на 5−9% в трех областях, самые высокие зарплаты фиксируют во Львове (37 500 грн) и Волыни (35 000 грн);

стабильное повышение на 5−9% в трех областях, самые высокие зарплаты фиксируют во Львове (37 500 грн) и Волыни (35 000 грн); разнорабочие в строительстве: во Франковской и Закарпатской областях зарплаты подскочили на 30% и составляют 27 500 грн., во Львове они почти на таком же уровне, а вот на Волыни — резкое падение на 29%, до 12 500 грн.

Удобнее воспринимать все на слух? Нажмите ▶️ для просмотра этой новости в озвученной версии.

И работодатели, и поисковики на западе Украины имеют похожие приоритеты. Больше всего откликов получают объявления о вакансиях водителей и разнорабочих в строительстве. Отдельно следует выделить интерес студентов и молодежи, активно ищущих временную или первую работу.

Во Львове особенно популярны категории «Начало работы» и вакансии в сфере розничной торговли (продавцы, менеджеры по клиентской поддержке). Также активно откликаются кандидаты на предложения в сфере производства — в частности, на должности сортировщиков, фасовщиков, упаковщиков.

Обозреватель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.