Кабмин утвердил список оборудования для восстановления энергосистемы, освобожденного от НДС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин утвердил список оборудования для восстановления энергосистемы, освобожденного от НДС

Энергетика
77
Кабмин утвердил список оборудования для восстановления энергосистемы, освобожденного от НДС
Кабмин утвердил список оборудования для восстановления энергосистемы, освобожденного от НДС
Правительство утвердило перечень энергетического оборудования, которое будет освобождено от НДС и ввозной пошлины при импорте в Украину. Это оборудование будет поставляться в рамках проектов, финансируемых Фондом поддержки энергетики Украины, созданным при Секретариате Энергетического Сообщества.
Об этом сообщает Министерство энергетики.
Согласно постановлению Кабмина, в список освобожденных от налогообложения товаров входят: нефть и нефтепродукты, гидравлические турбины, насосы, двигатели, генераторы, трансформаторы, электрогенераторные установки, аккумуляторы, электрическое оборудование.
Читайте также
Также к таким товарам отнесли грузовики, самоходную технику и другие инструменты, необходимые для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.
Сообщается, что это постановление направлено на облегчение ввоза критически важного оборудования для восстановления пострадавших от военных действий энергетических объектов.
Финансирование проектов обеспечивает Фонд поддержки энергетики Украины, инициированный министром энергетики Украины Германом Галущенко и еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Читайте также
Действие программы облегчит импорт необходимых ресурсов и ускорит восстановление критической энергетической инфраструктуры.
Напомним, 9 августа правительство упростило импорт энергооборудования, отменив требование предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей для товаров, поддерживающих восстановление энергетической инфраструктуры.
Изменения в законодательство позволяют ввозить в Украину без пошлины и НДС оборудование для восстановления энергетики, такое как генераторы, ветровые и солнечные установки, мощные аккумуляторы, а также товары, финансируемые Секретариатом Энергетического Сообщества.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.