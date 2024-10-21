Кабмин утвердил список оборудования для восстановления энергосистемы, освобожденного от НДС — Finance.ua

Кабмин утвердил список оборудования для восстановления энергосистемы, освобожденного от НДС Сегодня 10:15 — Энергетика

Кабмин утвердил список оборудования для восстановления энергосистемы, освобожденного от НДС

Правительство утвердило перечень энергетического оборудования, которое будет освобождено от НДС и ввозной пошлины при импорте в Украину. Это оборудование будет поставляться в рамках проектов, финансируемых Фондом поддержки энергетики Украины, созданным при Секретариате Энергетического Сообщества.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Согласно постановлению Кабмина, в список освобожденных от налогообложения товаров входят: нефть и нефтепродукты, гидравлические турбины, насосы, двигатели, генераторы, трансформаторы, электрогенераторные установки, аккумуляторы, электрическое оборудование.

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Также к таким товарам отнесли грузовики, самоходную технику и другие инструменты, необходимые для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

Сообщается, что это постановление направлено на облегчение ввоза критически важного оборудования для восстановления пострадавших от военных действий энергетических объектов.

Финансирование проектов обеспечивает Фонд поддержки энергетики Украины, инициированный министром энергетики Украины Германом Галущенко и еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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Действие программы облегчит импорт необходимых ресурсов и ускорит восстановление критической энергетической инфраструктуры.

Напомним, 9 августа правительство упростило импорт энергооборудования, отменив требование предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей для товаров, поддерживающих восстановление энергетической инфраструктуры.

Изменения в законодательство позволяют ввозить в Украину без пошлины и НДС оборудование для восстановления энергетики, такое как генераторы, ветровые и солнечные установки, мощные аккумуляторы, а также товары, финансируемые Секретариатом Энергетического Сообщества.

Діло По материалам:

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