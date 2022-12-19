Кабмин утвердил «шесть шагов» для устойчивого прохождения зимы: что предусматривается — Finance.ua

Кабмин утвердил «шесть шагов» для устойчивого прохождения зимы: что предусматривается
Кабинет Министров согласовал решение для реализации шести шагов президента Украины Владимира Зеленского относительно постоянного прохождения зимы.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
На конференции в Париже Зеленский озвучил 6 шагов солидарности с Украиной в энергетической сфере. Это запрос наших международных партнеров, который позволит нашей энергосистеме выстоять этой зимой.
«Уже сейчас десятки стран поставляют Украине оборудование, чтобы повысить устойчивость нашей энергосистемы», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Для реализации этих шагов правительство дало поручение соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопросы:
- обеспечения Украины оборудованием, необходимым для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры;
- помощи в балансировании объединенной энергетической системы Украины, в частности путем перетоков и импорта электроэнергии из стран-членов ЕС;
- возможности направления специальных миссий ЕС на объекты критической инфраструктуры;
- предоставления финансовой поддержки для закупки около двух миллиардов кубометров природного газа;
- закупки LED-ламп для удовлетворения потребностей населения и экономики Украины;
- создания специального постоянного механизма оперативного и своевременного устранения последствий осуществления террористических актов рф на объектах критической энергетической инфраструктуры.
Справка Finance.ua:
- в Украине разработан план повышения уровня безопасности энергосистемы во избежание блэкаута;
- из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины, которые привели к периодическим отключениям электроэнергии, стоимость генераторов в течение года выросла в два-три раза.
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