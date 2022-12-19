Кабмин утвердил «шесть шагов» для устойчивого прохождения зимы: что предусматривается — Finance.ua

Кабмин утвердил «шесть шагов» для устойчивого прохождения зимы: что предусматривается Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Кабинет Министров согласовал решение для реализации шести шагов президента Украины Владимира Зеленского относительно постоянного прохождения зимы.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

На конференции в Париже Зеленский озвучил 6 шагов солидарности с Украиной в энергетической сфере. Это запрос наших международных партнеров, который позволит нашей энергосистеме выстоять этой зимой.

«Уже сейчас десятки стран поставляют Украине оборудование, чтобы повысить устойчивость нашей энергосистемы», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Для реализации этих шагов правительство дало поручение соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопросы:

обеспечения Украины оборудованием, необходимым для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры;

помощи в балансировании объединенной энергетической системы Украины, в частности путем перетоков и импорта электроэнергии из стран-членов ЕС;

возможности направления специальных миссий ЕС на объекты критической инфраструктуры;

предоставления финансовой поддержки для закупки около двух миллиардов кубометров природного газа;

закупки LED-ламп для удовлетворения потребностей населения и экономики Украины;

создания специального постоянного механизма оперативного и своевременного устранения последствий осуществления террористических актов рф на объектах критической энергетической инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

в Украине разработан план повышения уровня безопасности энергосистемы во избежание блэкаута;

из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины, которые привели к периодическим отключениям электроэнергии, стоимость генераторов в течение года выросла в два-три раза.



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