Кабмин утвердил «шесть шагов» для устойчивого прохождения зимы: что предусматривается — Finance.ua
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Кабмин утвердил «шесть шагов» для устойчивого прохождения зимы: что предусматривается

Казна и Политика
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Кабинет Министров согласовал решение для реализации шести шагов президента Украины Владимира Зеленского относительно постоянного прохождения зимы.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
На конференции в Париже Зеленский озвучил 6 шагов солидарности с Украиной в энергетической сфере. Это запрос наших международных партнеров, который позволит нашей энергосистеме выстоять этой зимой.
«Уже сейчас десятки стран поставляют Украине оборудование, чтобы повысить устойчивость нашей энергосистемы», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Для реализации этих шагов правительство дало поручение соответствующим министерствам и ведомствам проработать вопросы:
  • обеспечения Украины оборудованием, необходимым для восстановления объектов критической энергетической инфраструктуры;
  • помощи в балансировании объединенной энергетической системы Украины, в частности путем перетоков и импорта электроэнергии из стран-членов ЕС;
  • возможности направления специальных миссий ЕС на объекты критической инфраструктуры;
  • предоставления финансовой поддержки для закупки около двух миллиардов кубометров природного газа;
  • закупки LED-ламп для удовлетворения потребностей населения и экономики Украины;
  • создания специального постоянного механизма оперативного и своевременного устранения последствий осуществления террористических актов рф на объектах критической энергетической инфраструктуры.

Справка Finance.ua:

  • в Украине разработан план повышения уровня безопасности энергосистемы во избежание блэкаута;
  • из-за российских обстрелов критической инфраструктуры Украины, которые привели к периодическим отключениям электроэнергии, стоимость генераторов в течение года выросла в два-три раза.

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По материалам:
Finance.ua
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