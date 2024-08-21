Кабмин утвердил программу водоснабжения девяти областей — Finance.ua

Кабмин утвердил программу водоснабжения девяти областей Сегодня 07:30 — Казна и Политика

Кабинет Министров утвердил программу комплексного водоснабжения территорий девяти пострадавших от войны областей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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«Утверждаем программу комплексного водоснабжения территорий, пострадавших от войны. Речь идет о девяти областях: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской», — сказал он.

По словам Шмыгаля, программа предусматривает строительство систем водоснабжения, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек, строительство артезианских скважин.

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«По результатам ее реализации уже в течение года Николаевщина должна быть обеспечена водой. До конца 2025 года доступ к воде получат еще 2 млн украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях», — добавил премьер.

Ранее стало известно, что в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по обеспечению водой жителей двух регионов.

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