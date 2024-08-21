Кабмин утвердил программу водоснабжения девяти областей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин утвердил программу водоснабжения девяти областей

Казна и Политика
0
Кабинет Министров утвердил программу комплексного водоснабжения территорий девяти пострадавших от войны областей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Читайте также
«Утверждаем программу комплексного водоснабжения территорий, пострадавших от войны. Речь идет о девяти областях: Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Херсонской», — сказал он.
По словам Шмыгаля, программа предусматривает строительство систем водоснабжения, реконструкцию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расчистку русел рек, строительство артезианских скважин.
Читайте также
«По результатам ее реализации уже в течение года Николаевщина должна быть обеспечена водой. До конца 2025 года доступ к воде получат еще 2 млн украинцев в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях», — добавил премьер.
Ранее стало известно, что в ходе рабочей поездки в Днепропетровскую область президент Владимир Зеленский провел координационное совещание по обеспечению водой жителей двух регионов.
По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.