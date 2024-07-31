Правительство разрабатывает государственную программу водоснабжения для пострадавших от войны регионов — Finance.ua

Правительство разрабатывает государственную программу водоснабжения для пострадавших от войны регионов
Правительство продолжает подготовку прифронтовых территорий к отопительному сезону. Во время выездных заседаний правительство взяло на контроль решение проблемы заготовки древесины.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
30 июля Кабинет Министров утвердил постановление, благодаря которому жители прифронтовых громад смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для наших лесов.
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Кроме того, правительство приняло рамочную Концепцию государственной программы комплексного водообеспечения для девяти регионов, наиболее пострадавших от боевых действий. На ее основе в кратчайшие сроки будет разработана соответствующая программа.
«Наша цель — обеспечить людей и предприятия достаточным количеством воды, модернизировать инженерные системы, диверсифицировать источники водоснабжения», — подчеркнул премьер-министр.
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