Правительство разрабатывает государственную программу водоснабжения для пострадавших от войны регионов — Finance.ua

Правительство разрабатывает государственную программу водоснабжения для пострадавших от войны регионов Сегодня 07:43 — Казна и Политика

Правительство разрабатывает государственную программу водоснабжения для пострадавших от войны регионов

Правительство продолжает подготовку прифронтовых территорий к отопительному сезону. Во время выездных заседаний правительство взяло на контроль решение проблемы заготовки древесины.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

30 июля Кабинет Министров утвердил постановление, благодаря которому жители прифронтовых громад смогут бесплатно заготавливать дрова для домашних нужд без ущерба для наших лесов.

Читайте также: Как экономить деньги на коммуналке

Кроме того, правительство приняло рамочную Концепцию государственной программы комплексного водообеспечения для девяти регионов, наиболее пострадавших от боевых действий. На ее основе в кратчайшие сроки будет разработана соответствующая программа.

«Наша цель — обеспечить людей и предприятия достаточным количеством воды, модернизировать инженерные системы, диверсифицировать источники водоснабжения», — подчеркнул премьер-министр.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.