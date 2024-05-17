Вместо «Киевводоканала» в столице создадут новое коммунальное предприятие — Finance.ua

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Вместо «Киевводоканала» в столице создадут новое коммунальное предприятие

Казна и Политика
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Вместо «Киевводоканала» в столице создадут новое коммунальное предприятие
Вместо «Киевводоканала» в столице создадут новое коммунальное предприятие
Киевсовет принял решение о прекращении действия договора на владение и пользование имуществом территориальной громады Киева, которое было передано ЧАО «АК «Киевводоканал». Решение поддержали 74 депутата.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Имущество передадут вновь созданному коммунальному предприятию.
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Это необходимый шаг, обусловленный рядом критических факторов, которые мы сегодня видим в работе предприятия. В частности, негативная тенденция к увеличению количества аварий, отсутствие достаточных инвестиций в модернизацию, невыполнение инвестиционной программы на необходимом уровне и другие критически важные для города инфраструктурные проекты, которые не выполняются. И город считает своим долгом не допустить дальнейшей эскалации, которая коснулась бы непосредственно киевлян как потребителей услуг. Мы наработали антикризисный план, выполнили первые подготовительные работы по функционированию нового коммунального предприятия", — объяснил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, опыт стран Европы свидетельствует о тенденции к возвращению хозяйственных активов городов в управление муниципальных компаний.

Справка Finance.ua:

  • в 1992 году на базе производственного управления «Киевводоканала» было создано государственное коммунальное объединение «Киевводоканал»;
  • в 2001 году он был реорганизован в открытое акционерное общество, которое впоследствии стало частным акционерным обществом.
По материалам:
Finance.ua
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