Кабмин упростил оформление документов украинцам за границей — Finance.ua

Кабмин упростил оформление документов украинцам за границей
Кабинет Министров Украины одобрил предоставление находящимся за рубежом гражданам Украины возможности получать услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния независимо от места жительства или пребывания.
Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства.
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Решение предусматривает, что в условиях военного положения к законодательному урегулированию зарубежные дипломатические учреждения Украины получают возможность с использованием Государственного реестра актов гражданского состояния граждан осуществлять такую госрегистрацию, вносить изменения в актовые записи, обновлять и аннулировать их независимо от места хранения бумажного носителя актовой записи гражданского состояния. Также они смогут повторно выдавать свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния и выписки из реестра.
Мельничук добавил, что граждане Украины, которые находятся за границей, получат возможность получать услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния независимо от места жительства или пребывания.
В настоящее время консулы принимают заявления о регистрации актов гражданского состояния только от граждан Украины, проживающих в его округе, то есть привязка к месту жительства
Справка Finance.ua:
- украинцы во время действия военного положения могут выезжать за границу с загранпаспортом и внутренним. При этом документ в приложении «Дія» пограничники примут в одном случае;
- Государственная миграционная служба Украины сообщила, сколько хранятся паспортные документы, которые вовремя не успели забрать.
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