Украинцам разрешили пересылать паспорта по почте — Finance.ua

Украинцам разрешили пересылать паспорта по почте Сегодня 17:13

Правительство разрешило пересылку паспортов гражданина Украины в международных регистрируемых почтовых отправлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука.

«Внесены изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи. Разрешена пересылка в международных регистрируемых почтовых отправлениях паспортов гражданина Украины для выезда за границу, а также в период действия военного положения или на период, оканчивающийся в последнее число месяца, в котором завершается действие карантина, установленного на территории Украины КМУ, паспортов гражданина Украины, удостоверения личности на возвращение в Украину», — говорится в сообщении.

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