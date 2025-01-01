Кабмин разрешил перемещать и закрывать ФЛП, пока не работает госреестр — Finance.ua

Кабмин разрешил перемещать и закрывать ФЛП, пока не работает госреестр Сегодня 17:02 — Личные финансы

Кабмин разрешил перемещать и закрывать ФЛП, пока не работает госреестр

Кабинет Министров урегулировал порядок государственной регистрации изменения местонахождения или прекращения деятельности физического лица-предпринимателя в условиях временного ограничения доступа к госреестру вследствие масштабной кибератаки.

Соответствующее постановление правительство приняло 31 декабря, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно ему, ФЛП могут подавать заявления об изменении местоположения или прекращении деятельности в бумажной форме в любой налоговый орган независимо от его местонахождения.

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Заявления о закрытии ФЛП можно подавать в электронной форме через портал «Дія». Для этого после авторизации следует выбрать услугу «Закрытие ФЛП», нажать «Подать заявление», проверить данные и подписать заявление электронной или квалифицированной электронной подписью.

Форма заявления доступна по ссылке

Предусмотрено, что налоговые органы внесут соответствующие сведения в свои информационные системы, а в случае подачи заявления в бумажной форме — передадут их Минюсту. Тот зарегистрирует изменения в день получения заявления от налоговой или портала «Дія» без внесения сведений в реестр юрлиц и ФЛП.

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Датой регистрации будет считаться дата подачи заявления. В свою очередь после восстановления доступа к реестру Министерство юстиции обеспечит актуализацию данных с сохранением дат регистрации.

Также временно разрешено использование данных из этого реестра, полученных до ограничения доступа для проверки гражданской правоспособности предпринимателей. Воспользоваться услугой могут ФЛП, имеющие РНУКНП или использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Діло По материалам:

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