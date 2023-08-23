Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами — Finance.ua

Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами

Кабинет министров ввел механизм заграничного оформления или обмена в связи с потерей, хищением или непригодностью для дальнейшего использования постоянного вида на жительство в Украине.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 22 августа.

Им внесены изменения в постановление № 678 от 10 июня 2022 года, которым был утвержден экспериментальный проект по оформлению паспортов (в частности зарубежных) гражданам Украины, находящимся за рубежом.

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Оформлять виды на жительство будет обособленное подразделение (филиал, представительство) госпредприятия, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.

Также за рубежом ВНЖ можно будет обменять в связи с достижением 25- или 45-летнего возраста (но только в случае, если соответствующий иностранец или лицо без гражданства документированы видом на жительство, не содержащим бесконтактного электронного носителя).

Справка Finance.ua:

в октябре 2022 года Кабмин продлил до конца войны действие видов на жительство, а также паспортов с не вклеенными после 25- или 45-летия фото;

подразделения паспортного сервиса украинского госпредприятия «Документ» уже работают в таких странах как Польша, Словакия, Чехия, Турция, Германия и Испания.



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