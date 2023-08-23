Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами — Finance.ua

Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами
Кабинет министров ввел механизм заграничного оформления или обмена в связи с потерей, хищением или непригодностью для дальнейшего использования постоянного вида на жительство в Украине.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 22 августа.
Им внесены изменения в постановление № 678 от 10 июня 2022 года, которым был утвержден экспериментальный проект по оформлению паспортов (в частности зарубежных) гражданам Украины, находящимся за рубежом.
Оформлять виды на жительство будет обособленное подразделение (филиал, представительство) госпредприятия, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.
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Также за рубежом ВНЖ можно будет обменять в связи с достижением 25- или 45-летнего возраста (но только в случае, если соответствующий иностранец или лицо без гражданства документированы видом на жительство, не содержащим бесконтактного электронного носителя).
Справка Finance.ua:
- в октябре 2022 года Кабмин продлил до конца войны действие видов на жительство, а также паспортов с не вклеенными после 25- или 45-летия фото;
- подразделения паспортного сервиса украинского госпредприятия «Документ» уже работают в таких странах как Польша, Словакия, Чехия, Турция, Германия и Испания.
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