Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами

Казна и Политика
16
Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами
Кабмин разрешил оформлять и обновлять виды на жительство в Украине за ее пределами
Кабинет министров ввел механизм заграничного оформления или обмена в связи с потерей, хищением или непригодностью для дальнейшего использования постоянного вида на жительство в Украине.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 22 августа.
Им внесены изменения в постановление № 678 от 10 июня 2022 года, которым был утвержден экспериментальный проект по оформлению паспортов (в частности зарубежных) гражданам Украины, находящимся за рубежом.
Читайте также
Оформлять виды на жительство будет обособленное подразделение (филиал, представительство) госпредприятия, относящееся к сфере управления Государственной миграционной службы.
Читайте также
Также за рубежом ВНЖ можно будет обменять в связи с достижением 25- или 45-летнего возраста (но только в случае, если соответствующий иностранец или лицо без гражданства документированы видом на жительство, не содержащим бесконтактного электронного носителя).

Справка Finance.ua:

  • в октябре 2022 года Кабмин продлил до конца войны действие видов на жительство, а также паспортов с не вклеенными после 25- или 45-летия фото;
  • подразделения паспортного сервиса украинского госпредприятия «Документ» уже работают в таких странах как Польша, Словакия, Чехия, Турция, Германия и Испания.

Как восстановить утраченные документы

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.