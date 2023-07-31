Кабмин расширил список компаний, которые смогут стать резидентами Дія.City — Finance.ua

Кабмин расширил список компаний, которые смогут стать резидентами Дія.City Сегодня 12:12 — Личные финансы

Кабмин расширил список компаний, которые смогут стать резидентами Дія.City

Кабмин разрешил разработчикам беспилотников и компаниям, обучающим операторов дронов, становиться резидентами Дія.City.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, правительство добавило проектирование и обслуживание БПЛА в список квалифицированных видов деятельности для резидентов Дія.City.

Что это даст? Такое решение Кабмина позволит компаниям, занимающимся проектированием дронов, обслуживанием, ремонтом судов и их компонентов, а также обучением операторов дронов, пользоваться лучшими налоговыми условиями.

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Речь идет обо всех компаниях, которые работают в сфере производства дронов. Они могут работать на выгодных налоговых условиях, строить корпоративную прозрачную структуру и привлекать инвестиции.

Напомним, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в 2023 году правительство выделило 40 млрд грн, которые инвестируют в отечественных производителей беспилотников. Также правительство устранило таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций. Кроме этого, доля прибыли производителей дронов возросла до 25%.

Справка Finance.ua:

с 8 февраля в Украине начал работать специальный правовой режим «Дія.City», разработанный для развития IT-отрасли;



этот режим создан для аутсорсинговых компаний, R&D-компаний, продуктовых компаний, стартапов;



налоги в Дія.City: 5% НДФЛ, ЕСВ 22% от минимальной зарплаты, 1,5% военный сбор. Также действует корпоративный налог: 9% на выведенный капитал или 18% на прибыль;

5% НДФЛ, ЕСВ 22% от минимальной зарплаты, 1,5% военный сбор. Также действует корпоративный налог: 9% на выведенный капитал или 18% на прибыль; чтобы стать резидентом, компания должна быть зарегистрирована по украинскому законодательству, заниматься квалифицированными видами деятельности, соответствовать условиям вступления и подготовить пакет документов. Детальнее можно узнать на официальной странице проекта.



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