Три украинских производителя получат по $1 миллиону для разработок против вражеских дронов — Finance.ua

Три украинских производителя получат по $1 миллиону для разработок против вражеских дронов Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Три украинских производителя получат по $1 миллиону для разработок против вражеских дронов

По результатам Drone Hackathon «Anti-Shahеd» три украинских производителя получат по 1 млн долларов на реализацию и масштабирование разработок против враждебных БПЛА.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Сейчас критически важно создать альтернативные системы противодействия иранским шахедам. Есть крутые кейсы с „Армией дронов“, когда поставляли на передовую не только иностранные дроны, но и БПЛА отечественного производства. Аналогично нужно реализовать с развитием систем защиты украинского неба», — отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Drone Hackathon объединил 50 разработчиков, инженеров, киберспециалистов и энтузиастов, создающих передовые системы и технологии для обнаружения и уничтожения вражеских дронов. Оценивали проекты специалисты разных родов и видов войск, военных структур и цифровых технологий.

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По результатам мероприятия избраны три победителя, с которыми заключат контракты на 1 млн долларов. Новые технологии помогут бороться с иранскими шахедами без потерь ресурсов сил ПВО.

Напомним, за более чем 11 месяцев существования проекта «Армия дронов» за средства United24 приобрели 3 864 комплекса БпЛА. Сумма заключенных контрактов составляет более 4,3 млрд грн. Также Центры подготовки операторов БПЛА научили 10 тыс. военных руководить «крыльями» за 10 месяцев.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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