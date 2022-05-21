Кабмин распространил льготы и гарантии на добровольцев и членов семей погибших защитников — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин распространил льготы и гарантии на добровольцев и членов семей погибших защитников

Сегодня 12:03Казна и Политика
84
Кабмин распространил льготы и гарантии на добровольцев и членов семей погибших защитниковКабмин распространил льготы и гарантии на добровольцев и членов семей погибших защитников
Кабинет Министров Украины нормировал распространение льгот и гарантий на добровольцев и членов семей погибших защитников и защитниц.
Об этом сообщается на правительственном портале.
«В пятницу, 20 мая, на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно социальной защиты членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины» , — говорится в сообщении.
Читайте также
Сообщается, что разработанный специалистами Минветеранов документ приводит ряд действующих правительственных нормативно-правовых актов в соответствие с Законом Украины от 15.03.2022 № 2121, которым признано право добровольцев территориальной обороны на получение статуса УБД, а также введена такая категория лиц, как семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Что это значит

«Таким образом, добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, члены добровольческих формирований территориальных общин будут иметь возможность получить денежные выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии рф против Украины, а в случае гибели — члены их семей получат единовременную денежную помощь», — отмечается в сообщении.
Кроме того, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины будут иметь возможность пользоваться льготами, предусмотренными действующим законодательством.
Читайте также
«Правительство и Минветеранов последовательно отстаивают интересы наших Защитников и Защитниц, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии, а также членов их семей. С самого начала масштабного вооруженного вторжения России тысячи добровольцев активно присоединились к рядам терробороны, чтобы усилить возможности защиты нашей страны. Поддержка, предоставление социальных гарантий и льгот данным категориям является обязанностью государства», — подчеркнул первый заместитель Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун по итогам заседания правительства.
Место для вашей рекламы
Одобренным постановлением соответствующие изменения внесены в:
  • правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им жилых помещений;
  • порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
  • порядок использования средств, главным распорядителем которых является Минветеранов; Положение о Минветеранов;
  • положение о Едином государственном реестре ветеранов войны и другие нормативно-правовые акты.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам: УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.