Кабмин распространил льготы и гарантии на добровольцев и членов семей погибших защитников — Finance.ua

Кабмин распространил льготы и гарантии на добровольцев и членов семей погибших защитников
Кабинет Министров Украины нормировал распространение льгот и гарантий на добровольцев и членов семей погибших защитников и защитниц.
Об этом сообщается на правительственном портале.
«В пятницу, 20 мая, на очередном заседании Кабинет Министров Украины принял постановление «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно социальной защиты членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины» , — говорится в сообщении.
Сообщается, что разработанный специалистами Минветеранов документ приводит ряд действующих правительственных нормативно-правовых актов в соответствие с Законом Украины от 15.03.2022 № 2121, которым признано право добровольцев территориальной обороны на получение статуса УБД, а также введена такая категория лиц, как семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Что это значит
«Таким образом, добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, члены добровольческих формирований территориальных общин будут иметь возможность получить денежные выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии рф против Украины, а в случае гибели — члены их семей получат единовременную денежную помощь», — отмечается в сообщении.
Кроме того, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины будут иметь возможность пользоваться льготами, предусмотренными действующим законодательством.
«Правительство и Минветеранов последовательно отстаивают интересы наших Защитников и Защитниц, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии, а также членов их семей. С самого начала масштабного вооруженного вторжения России тысячи добровольцев активно присоединились к рядам терробороны, чтобы усилить возможности защиты нашей страны. Поддержка, предоставление социальных гарантий и льгот данным категориям является обязанностью государства», — подчеркнул первый заместитель Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун по итогам заседания правительства.
Одобренным постановлением соответствующие изменения внесены в:
правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им жилых помещений;
порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;
порядок использования средств, главным распорядителем которых является Минветеранов; Положение о Минветеранов;
положение о Едином государственном реестре ветеранов войны и другие нормативно-правовые акты.
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