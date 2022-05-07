Пенсии членам семей погибших военнослужащих повысили на 1500 гривен — Finance.ua
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Пенсии членам семей погибших военнослужащих повысили на 1500 гривен

Сегодня 11:17Личные финансы
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Пенсии членам семей погибших военнослужащих повысили на 1500 гривенПенсии членам семей погибших военнослужащих повысили на 1500 гривен
В апреле произведены перерасчеты пенсий членам семей погибших военнослужащих. По результатам перерасчетов более 2,2 тысячи человек получили увеличение пенсий в среднем на 1500 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Минимальные гарантии по пенсиям членам семьи погибшего военнослужащего предполагают, что такая пенсия на каждого члена семьи составляет не менее:
  • 7 800 грн — на каждого родителя и супругов,
  • 6 100 грн — на каждого ребенка.
Это относится также к членам семей погибших добровольцев территориальной обороны, ведь с апреля на добровольцев территориальной обороны распространены повышенные пенсионные гарантии, предусмотренные для военнослужащих.
Соответствующие изменения закреплены Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении норм, регулирующих вопрос определения категорий лиц, признаваемых ветеранами войны и членами семей погибших Защитников и Защитниц Украины, и предоставлении им социальных гарантий».
Согласно этому Закону, к кругу участников боевых действий и лиц с инвалидностью в результате войны отнесены добровольцы Сил территориальной обороны и другие лица, вошедшие в состав добровольческих формирований территориальной громады.
Лицам, принимавшим непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, предоставлено право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения мужчинами 55 лет, женщинами — 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
Кроме того, в круг лиц, принадлежащих к семьям погибших Защитников и Защитниц Украины, включены члены семей погибших лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, участвуя в АТО/ООС, а также семьи погибших добровольцев Сил территориальной обороны сил Украины.
По материалам: Finance.ua
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