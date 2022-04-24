Выплаты премий и дополнительных вознаграждений военнослужащим — Кабмин уточнил правила

Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Постановлением Кабинета Министров Украины от 15.04.2022 г. № 449 внесены изменения в Порядок финансового обеспечения деятельности военных администраций. Об этом пишет kadrovik.ua

Изменения, в частности, предполагают, что:

1) выплата денежного обеспечения осуществляется с учетом требований постановления КМУ от 28 февраля 2022 г. № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» за счет средств:

— учреждений и организаций, из которых такие категории лиц отправлены в военные администрации;

— областных и районных военных администраций, бюджетов территориальных общин для категории лиц, командированных в военно-гражданские администрации и назначенных (переназначенных) в военные администрации;

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2) решение о выплате премии и размере дополнительного вознаграждения начальнику областной военной администрации принимается Главнокомандующим Вооруженных Сил; военнослужащим военных формирований, образованных в соответствии с законами, лицам рядового и начальствующего состава правоохранительных органов, службы гражданской защиты, командированным в военно-гражданские администрации и назначенным (переназначенным) в областные, районные военные администрации и военные администрации населенных пунктов, принимается начальником соответствующей областной военной администрации.

В порядке финансового обеспечения деятельности военных администраций также уточнили, что структура областной и районной военной администрации утверждается соответственно начальником областной и районной военной администрации, а штатные росписи военных администраций населенного пункта утверждаются Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины.

Постановление от 15 апреля 2022 г. № 449 «О внесении изменений в Порядок финансового обеспечения деятельности военных администраций» вступило в силу 18 апреля 2022 года.

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