Выплаты по 2000-3000 гривен уже получили 450 тысяч переселенцев — Finance.ua

Выплаты по 2000-3000 гривен уже получили 450 тысяч переселенцев

Сегодня 11:32 — Личные финансы

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины, сообщила, что в течение апреля на выплату помощи на проживание Минсоцполитики направило в Ощадбанк более 2,6 миллиарда гривен.

За счет этих средств помощь получат более 451 тысячи внутриперемещенных лиц.

Ощадбанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках, которые получатели помощи указали в заявлениях о выплате.

До конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату пособия на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что Правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми помощь на проживание заявителям будет выплачиваться, начиная с марта.

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Полученная помощь на проживание не облагается налогом на доходы физических лиц и не учитывается при расчете совокупного дохода домохозяйства при назначении других видов социальной помощи.

Выплата пособия на проживание не прекращается внутренне перемещенным лицам, которые вернулись на место постоянного проживания, но являются собственниками недвижимого имущества, уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией Российской Федерации, и подали заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности через Единый веб-портал электронных услуг.

Заявление на пособие на проживание можно подать дистанционно через приложение «Дія» или лично через органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины или ЦНАП.

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