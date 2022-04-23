С мая часть переселенцев перестанет получать выплаты как внутриперемещенные лица — Finance.ua

С мая часть переселенцев перестанет получать выплаты как внутриперемещенные лица

Сегодня 12:30 — Личные финансы

Министр социльной политики Марина Лазебная в интервью телемарафону UAРазом сообщила, что выплаты переселенцам будут продолжаться до завершения военного положения, пишет sud.ua

Однако с мая будут получать выплаты только те, кто не может вернуться домой или у кого повреждено имущество.

В частности, если киевляне до сих пор живут во Львове, но их имущество не повреждено, Киев не окружен и не блокирован, то выплата таким людям будет прекращена.

«С мая выплаты будут получать проживающие в зоне боевых действий, люди, которые не могут вернуться домой. Или те, у кого повреждено имущество. Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Таким людям выплаты будут прекращаться с мая», — сказала Лазебная.

Отметим, что на получение статуса ВПЛ стоят очереди. Уже удалось зарегистрировать 1,66 млн внутренних переселенцев.

Справка Finance.ua:

В Минюсте объяснили, как переселенцам встать на учет и получить помощь на проживание.

Помощь предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутриперемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутриперемещенных лицах, в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 000 гривен;

для других лиц — 2 000 гривен.

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