Кабмин привлечет еще 1,3 млрд грн на гранты «єРобота» для бизнеса — Finance.ua
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Кабмин привлечет еще 1,3 млрд грн на гранты «єРобота» для бизнеса

Казна и Политика
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Кабмин привлечет еще 1,3 млрд грн на гранты «єРобота» для бизнеса
Кабмин привлечет еще 1,3 млрд грн на гранты «єРобота» для бизнеса
Правительство привлечет еще почти 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для выдачи безвозвратных грантов для бизнеса в рамках программы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Денежные средства, в частности, будут направлены на гранты бизнесам, работающим в области переработки.
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«Стимулируем бизнес к работе и созданию новых рабочих мест. С этой целью продолжаем выдавать гранты по программе. С момента ее старта государство уже выплатило более 4 тыс. грантов на сумму 2,4 млрд грн. Больше всего — на развитие перерабатывающих предприятий», — подчеркнул Шмыгаль.
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По словам премьер-министра, поддержка перерабатывающей отрасли открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну.
Напомним, в этом году правительство планирует выдать более 1000 грантов ветеранам для начала и развития бизнеса в рамках программы «Собственное дело».

Справка Finance.ua:

  • проект єРобота был введен правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест;
  • он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
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По материалам:
Finance.ua
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