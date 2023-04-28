Кабмин привлечет еще 1,3 млрд грн на гранты «єРобота» для бизнеса — Finance.ua

Кабмин привлечет еще 1,3 млрд грн на гранты «єРобота» для бизнеса
Правительство привлечет еще почти 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для выдачи безвозвратных грантов для бизнеса в рамках программы.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Денежные средства, в частности, будут направлены на гранты бизнесам, работающим в области переработки.
«Стимулируем бизнес к работе и созданию новых рабочих мест. С этой целью продолжаем выдавать гранты по программе. С момента ее старта государство уже выплатило более 4 тыс. грантов на сумму 2,4 млрд грн. Больше всего — на развитие перерабатывающих предприятий», — подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьер-министра, поддержка перерабатывающей отрасли открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну.
Напомним, в этом году правительство планирует выдать более 1000 грантов ветеранам для начала и развития бизнеса в рамках программы «Собственное дело».
Справка Finance.ua:
- проект єРобота был введен правительством в июле 2022 года для оказания поддержки бизнесу и стимулирования создания новых рабочих мест;
- он включает в себя несколько грантовых программ. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
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