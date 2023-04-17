Уряд планує за рік видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд планує за рік видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу

Особисті фінанси
15
Уряд планує за рік видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу
Уряд планує за рік видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу
Цього року уряд планує видати понад 1000 грантів ветеранам для започаткування й розвитку бізнесу в рамках програми «Власна справа».
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі телемарафону «Суспільне.Спротив», передає пресслужба Мінекономіки.
Читайте також
«З 10 квітня уряд запустив нові грантові програми для ветеранів і ми очікуємо на високу зацікавленість наших захисників та захисниць, а також другого з їх подружжя в отриманні фінансової підтримки від держави на підприємництво. Ми розраховуємо, що цього року видамо понад 1000 грантів ветеранам і таким чином допоможемо їм розвивати власну справу та ставати економічно незалежними після завершення служби та повернення до мирного життя», — розповіла Бережна.
Місце для вашої реклами
Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємця впродовж трьох років. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.
Читайте також
Перша хвиля подачі заяв стартувала 10 квітня і триватиме два тижні, після цього впродовж 15 робочих днів відбувається перевірка ділової репутації заявника та поданих ним документів, оцінюється реалістичність його бізнес-плану, він проходить співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості, за результатами якої службою ухвалюється рішення про надання чи відмову у наданні гранту.

Довідка Finance.ua:

  • раніше ми писали, що ветерани зможуть отримати грант від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. гривень на розвиток сімейного бізнесу. Зокрема:
  • 250 тис. гривень — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;
  • 500 тис. гривень — для члена сім’ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;
  • 1 млн гривень — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📳

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.