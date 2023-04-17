Уряд планує за рік видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу — Finance.ua

Уряд планує за рік видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу Сьогодні 09:24 — Особисті фінанси

Уряд планує за рік видати ветеранам тисячу грантів на розвиток власного бізнесу

Цього року уряд планує видати понад 1000 грантів ветеранам для започаткування й розвитку бізнесу в рамках програми «Власна справа».

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі телемарафону «Суспільне.Спротив», передає пресслужба Мінекономіки.

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«З 10 квітня уряд запустив нові грантові програми для ветеранів і ми очікуємо на високу зацікавленість наших захисників та захисниць, а також другого з їх подружжя в отриманні фінансової підтримки від держави на підприємництво. Ми розраховуємо, що цього року видамо понад 1000 грантів ветеранам і таким чином допоможемо їм розвивати власну справу та ставати економічно незалежними після завершення служби та повернення до мирного життя», — розповіла Бережна.

Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і зборів в процесі діяльності підприємця впродовж трьох років. Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Перша хвиля подачі заяв стартувала 10 квітня і триватиме два тижні, після цього впродовж 15 робочих днів відбувається перевірка ділової репутації заявника та поданих ним документів, оцінюється реалістичність його бізнес-плану, він проходить співбесіду з фахівцями Держслужби зайнятості, за результатами якої службою ухвалюється рішення про надання чи відмову у наданні гранту.

Довідка Finance.ua:

раніше ми писали, що ветерани зможуть отримати грант від 250 тис. гривень до 1 млн гривень. Окрім того, другий з подружжя захисника зможе отримати грант 500 тис. гривень на розвиток сімейного бізнесу. Зокрема:

250 тис. гривень — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця;

— для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення одного робочого місця; 500 тис. гривень — для члена сім’ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць;

— для члена сім’ї учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови створення двох робочих місць; 1 млн гривень — для учасника бойових дій та/або особи з інвалідністю внаслідок війни, які зареєстровані як ФОП не менше ніж 3 роки, за умови створення чотирьох робочих місць, мінімум 2 з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

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