Гранты для ветеранов: украинские защитники подали заявок на 21 миллион — Finance.ua
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Гранты для ветеранов: украинские защитники подали заявок на 21 миллион

Личные финансы
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Гранты для ветеранов: украинские защитники подали заявок на 21 миллион
Гранты для ветеранов: украинские защитники подали заявок на 21 миллион
В рамках первой волны подачи заявлений на гранты для ветеранов по программе «Власна справа» 54 украинских защитника и защитницы запросили грантовые средства на 21 млн грн на старт или развитие своего бизнеса. Вторая волна стартовала с 24 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«54 украинских защитника и защитницы воспользовались возможностью получить от государства финансовую поддержку на развитие собственного дела и подали заявки на гранты для ветеранов в первую волну. Максимальную сумму гранта в 1 млн грн запросили 5 заявителей, 15 заявлений поступило от второго супруга ветерана на грант до 500 тыс грн. Отмечу, что 80% заявителей попросили гранты по программам, предусматривающим софинансирование, то есть готовы разделить ответственность с государством за развитие своего бизнеса и планируют вложить в свой проект 30% собственных средств. В общей сложности ветераны запросили грантов на 21 млн грн и намерены реализовать свои бизнес-проекты стоимостью более 32 млн грн», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
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Полученные грантовые заявки в течение следующих 15 рабочих дней будут обрабатываться Ощадбанком и Государственной службой занятости, которые будут проверять деловую репутацию заявителя и поданные им документы, оценивать реалистичность его бизнес-плана, после чего он должен пройти собеседование со специалистами центра занятости, по результатам которого принимается решение о предоставлении или отказе в предоставлении гранта.
Замминистра напомнила, что программами грантов для ветеранов предусмотрено предоставление:
  • 250 тыс грн — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при создании одного рабочего места;
  • 500 тыс грн — для жены/мужа участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны при условии создания двух рабочих мест;
  • 1 млн грн — для участника боевых действий и/или лица с инвалидностью в результате войны, зарегистрированных как ФЛП не менее 3 лет, при условии создания четырех рабочих мест, минимум 2 из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.
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Гранты в размере 500 тыс грн и 1 млн грн предоставляются при софинансировании с получателем — 30% средств вкладывает в свое дело получатель гранта, 70% средств предоставит государство в виде гранта.
Грантовые средства возвращаются государству посредством уплаченных налогов и сборов в процессе деятельности предпринимателя в течение трех лет. Заявки на получение гранта подаются через портал Дія вместе с бизнес-планом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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