Правительство в этом году предусмотрело на программу «Власна справа» 1,8 млрд грн — Finance.ua

Правительство в этом году предусмотрело на программу «Власна справа» 1,8 млрд грн Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Правительство в этом году предусмотрело на программу «Власна справа» 1,8 млрд грн

Кабинет Министров в 2023 году выдаст более 7000 микрогрантов на начало и развитие бизнеса в рамках программы «Власна справа».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Бюджет на программу „Власна справа“ в этом году составляет 1,8 млрд грн и Правительство планирует выдать украинцам более 7000 микрогрантов на старт или развитие бизнеса. Рассчитываем, что получатели этих средств создадут много рабочих мест, ведь обязательным условием предоставления микрогранта является создание предпринимателем одного-двух рабочих мест в зависимости от суммы гранта. И это положительно скажется на рынке труда», — рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Первая в этом году волна подачи заявок на микрогрант стартовала 1 февраля. Через неделю украинцы уже подали через портал Дія более 200 заявок на получение средств.

Сумма микрогранта составляет от 50 до 250 тыс. грн. Его можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов, аренду помещения.

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности.

В каких сферах работают предприниматели

Среди предпринимателей, уже получивших микрогранты по правительственной программе єРобота в прошлом году, почти 30% работают в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта, 20% — в сфере перерабатывающей промышленности, 13% — временного размещения и организации питания.

Больше всего грантополучателей было в Киеве, Львове и Ровно.

За прошлый год микрогранты получили 3300 предпринимателей, которые создадут более 8000 рабочих мест.

Справка Finance.ua:

правительственный проект єРобота включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности;

в частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства;

подача заявки на все направления программы єРобота осуществляется через Портал Дія.

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