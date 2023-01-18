Программа «Собственное дело» будет продлена на 2023 год — Госслужба занятости Сегодня 09:33 — Личные финансы

Программа «Собственное дело» будет продлена на 2023 год — Госслужба занятости

На программу по созданию и развитию бизнеса «Собственное дело» в 2022 году было направлено 543 млн грн; в этом году финансирование программы будет продолжено.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости (ГСЗ) Юлия Жовтяк.

«Правительственная программа „Собственное дело“ по предоставлению микрогрантов на развитие или создание собственного бизнеса в 2022 году была у нас наиболее популярной. На ближайшем заседании правительства должно быть принято решение о ее продлении в этом году. Ожидается, что она заработает с 1 февраля», — сказала Жовтяк.

По информации Службы занятости, в прошлом году по программе «Собственное дело» было подано около 16 тыс. заявок на получение микрогрантов. Положительное решение было принято по 3321 заявке.

В общей сложности на создание или развитие собственного бизнеса в рамках программы «Собственное дело» из государственного бюджета было выделено 543 млн грн, что позволяет создать почти 9 тыс. новых рабочих мест.

«Среди получивших микрогрант 61% — физлица-предприниматели, которые уже ведут свою деятельность и воспользовались программой для совершенствования и развития своего бизнеса. 12% — это юридические лица, а 27% — физические лица, которые до сих пор не занимались предпринимательской деятельностью. Но благодаря „Собственному делу“ они зарегистрируют бизнес и приступят к работе», — отметила глава ГСЗ.

Как сообщалось, в 2022 году по решениям правительства в рамках проекта «Работа» фактически предоставлены гранты 2530 получателям на общую сумму 1,555 млрд грн. Среди них:

микрогранты на создание или развитие собственного дела выплачено 2319 получателям на сумму 542,72 млн грн,

гранты перерабатывающим предприятиям — 178 получателям на сумму 958,61 млн грн,

гранты на садоводство — 30 получателям на сумму 39,74 млн грн,

гранты на развитие тепличных хозяйств — трем получателям на сумму 14,02 млн грн.

Справка Finance.ua:

правительственный проект «єРобота» включает несколько грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности;

в частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере.

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Укрінформ По материалам:

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