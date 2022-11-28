По программе «Собственное дело» бизнес получит микрогрантов еще на 62,5 миллиона — Finance.ua

По программе «Собственное дело» бизнес получит микрогрантов еще на 62,5 миллиона Сегодня 16:48 — Личные финансы

По программе «Собственное дело» бизнес получит микрогрантов еще на 62,5 миллиона

В рамках реализации программы «Собственное дело» 266 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 62,5 млн грн.

«Определены новые победители программы „Собственное дело“: в рамках десятой волны реализации этой инициативы 266 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 62,5 млн грн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грантовая программа микрокредитования «Собственное дело» остается самой популярной среди предпринимателей, которые хотят начать или расширить свой бизнес.

Читайте также Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота"

«Каждые две недели среди подавших заявки мы определяем победителей, которые получат от правительства микрогранты — до 250 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, в рамках десятой волны реализации этой программы у нас будет почти 700 новых рабочих мест», — сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Среди победителей десятой волны программы больше всего предпринимателей в таких сферах: 83 — оптовая и розничная торговля, 45 — перерабатывающая промышленность, 36 — временное размещение и организация.

В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано 689 рабочих мест.

Наибольшее количество победителей десятой волны из Львовской (46 человек) и Ровенской (31 человек) областей, а также города Киева (36 человек).

Справка Finance.ua:

правительственный проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности;

в частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере;

Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подавать заявки следует через портал «Дія».

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.