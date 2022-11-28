По программе «Собственное дело» бизнес получит микрогрантов еще на 62,5 миллиона — Finance.ua

По программе «Собственное дело» бизнес получит микрогрантов еще на 62,5 миллиона
В рамках реализации программы «Собственное дело» 266 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 62,5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Определены новые победители программы „Собственное дело“: в рамках десятой волны реализации этой инициативы 266 предпринимателей получат микрогранты на общую сумму 62,5 млн грн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что грантовая программа микрокредитования «Собственное дело» остается самой популярной среди предпринимателей, которые хотят начать или расширить свой бизнес.
«Каждые две недели среди подавших заявки мы определяем победителей, которые получат от правительства микрогранты — до 250 тысяч гривен. По предварительным подсчетам, в рамках десятой волны реализации этой программы у нас будет почти 700 новых рабочих мест», — сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Среди победителей десятой волны программы больше всего предпринимателей в таких сферах: 83 — оптовая и розничная торговля, 45 — перерабатывающая промышленность, 36 — временное размещение и организация.
В результате реализации бизнес-планов получателей грантов будет создано 689 рабочих мест.
Наибольшее количество победителей десятой волны из Львовской (46 человек) и Ровенской (31 человек) областей, а также города Киева (36 человек).
Справка Finance.ua:
- правительственный проект «єРобота» включает 6 грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской деятельности;
- в частности, программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства, поддержки ІТ-стартапов и старта в ІТ-сфере;
- Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подавать заявки следует через портал «Дія».
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