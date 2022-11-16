Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота" — Finance.ua

Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота" Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота"

Правительство внесло изменения в программу грантовой поддержки єРобота

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«В ходе реализации программы предоставления грантов были выявлены некоторые несоответствия условий самой программы и реальных потребностей бизнеса. Поэтому для дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности, обеспечения покрытия предпринимателями всех необходимых расходов в условиях военного положения возникла необходимость дополнительной конкретизации механизмов поддержки малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих мест», — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Читайте также Появился официальный сайт программы «єРобота»: какие гранты можно получить

Постановлением предлагается внести изменения в программы грантовой поддержки (микрогранты на собственное дело, гранты на развитие садов и теплиц), которые направлены на:

1) перенос даты начала шестимесячного срока, в течение которого должны быть созданы рабочие места и трудоустройство на них лиц:

было: со дня заключения контракта микрогранта;

предлагается: со дня зачисления средств на счет получателя;

2) предоставление возможности подачи сканированных копий проектов высадки насаждений и проектов строительства модульных теплиц, обязательно прилагаемых к заявлениям на получение соответствующих грантов;

3) установление максимального размера гранта на строительство модульных теплиц в зависимости от площади модульной теплицы, а именно:

0,4 га — 0,6 га — 2,0 млн гривен;

0,8 га — 1,2 га — 3,5 млн гривен;

1,6 га — 2,4 га — 7,0 млн гривен;

4) уточнение количества создаваемых новых рабочих мест по итогам проекта строительства модульной теплицы:

было: создать не менее 40 новых рабочих мест;

предлагается: не менее 14 рабочих мест на 1 гектар модульных теплиц.

Справка Finance.ua:

проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства;

Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал Дія.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.