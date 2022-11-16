Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота" — Finance.ua
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Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота"

Казна и Политика
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Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота"
Правительство изменило условия предоставления грантов в рамках программ "єРобота"
Правительство внесло изменения в программу грантовой поддержки єРобота.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
«В ходе реализации программы предоставления грантов были выявлены некоторые несоответствия условий самой программы и реальных потребностей бизнеса. Поэтому для дальнейшего осуществления хозяйственной деятельности, обеспечения покрытия предпринимателями всех необходимых расходов в условиях военного положения возникла необходимость дополнительной конкретизации механизмов поддержки малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих мест», — заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Постановлением предлагается внести изменения в программы грантовой поддержки (микрогранты на собственное дело, гранты на развитие садов и теплиц), которые направлены на:
1) перенос даты начала шестимесячного срока, в течение которого должны быть созданы рабочие места и трудоустройство на них лиц:
  • было: со дня заключения контракта микрогранта;
  • предлагается: со дня зачисления средств на счет получателя;
2) предоставление возможности подачи сканированных копий проектов высадки насаждений и проектов строительства модульных теплиц, обязательно прилагаемых к заявлениям на получение соответствующих грантов;
3) установление максимального размера гранта на строительство модульных теплиц в зависимости от площади модульной теплицы, а именно:
  • 0,4 га — 0,6 га — 2,0 млн гривен;
  • 0,8 га — 1,2 га — 3,5 млн гривен;
  • 1,6 га — 2,4 га — 7,0 млн гривен;
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4) уточнение количества создаваемых новых рабочих мест по итогам проекта строительства модульной теплицы:
  • было: создать не менее 40 новых рабочих мест;
  • предлагается: не менее 14 рабочих мест на 1 гектар модульных теплиц.

Справка Finance.ua:

  • проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства;
  • Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через Портал Дія.
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По материалам:
Finance.ua
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