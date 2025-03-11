Кабмин принял решение для роумингового «безвиза» с Евросоюзом — Finance.ua

Кабмин принял решение для роумингового «безвиза» с Евросоюзом Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Кабмин принял решение для роумингового «безвиза» с Евросоюзом

Кабинет Министров принял решение, необходимое для получения роумингового «безвиза» Украины с Европейским Союзом.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Это усилит связь украинцев за границей с Родиной, с родными и близкими людьми. Это будет способствовать единству и консолидации украинского народа», — подчеркнул глава правительства.

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Шмыгаль отметил, что в рамках секторальной интеграции ключевыми стали так называемые «безвизы» с ЕС: торговый, транспортный, энергетический, таможенный, цифровой. Сейчас идет работа над получением промышленного «безвиза».

Он подчеркнул, что Украина ежедневно подтверждает свой выбор и стремится защитить и обеспечить безопасное будущее для общего европейского дома.

«Максимально быстро прошли путь от подачи заявки на членство в ЕС до открытия предвступительных переговоров. Дальше будем двигаться так же активно», — отметил премьер-министр и поблагодарил Европейскую Комиссию за поддержку доступа Украины к единому рынку ЕС, что станет частью решений безопасности в ближайшем будущем.

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