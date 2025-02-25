Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной — еврокомиссар Сегодня 11:33

Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной — еврокомиссар

Европейская комиссия в следующем месяце обнародует оценку присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС и надеется на предоставление ей доступа странами-членами до конца весны.

Об этом заявила еврокомиссар по исследованиям и инновациям Екатерина Захариева на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве, передает Укринформ.

Еврокомиссар отметила, что включение Украины в единую роуминговую зону ЕС является одним из первых достижений в рамках Плана приоритетных действий в сотрудничестве с Украиной.

«Комиссия сейчас рассматривает вопросы интеграции Украины в законодательство ЕС по роумингу. В следующем месяце мы обнародуем нашу оценку, и если она будет положительной, мы предложим государствам-членам предоставить Украине доступ в зону роуминга ЕС. Надеемся, что процесс завершится уже этой весной», — сказала Захариева.

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Еврокомиссар проинформировала, что после завершения этого процесса у Украины будут те же преимущества, что и у стран-членов ЕС на территории Евросоюза.

Она также одобрила работу Украины по быстрому согласованию с европейскими законами о цифровых услугах и цифровых рынках.

Напомним, в июне 2024 года мобильные операторы — 22 европейских и 7 украинских — продлили бесплатные звонки в роуминге для украинских беженцев в странах ЕС еще на 12 месяцев.

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В апреле 2022 года телекоммуникационные операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.

В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял ее предложение о присоединении Украины к правилам ЕС по роумингу.

Укрінформ По материалам:

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