Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной — еврокомиссар
Европейская комиссия в следующем месяце обнародует оценку присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС и надеется на предоставление ей доступа странами-членами до конца весны.
Об этом заявила еврокомиссар по исследованиям и инновациям Екатерина Захариева на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве, передает Укринформ.
Еврокомиссар отметила, что включение Украины в единую роуминговую зону ЕС является одним из первых достижений в рамках Плана приоритетных действий в сотрудничестве с Украиной.
«Комиссия сейчас рассматривает вопросы интеграции Украины в законодательство ЕС по роумингу. В следующем месяце мы обнародуем нашу оценку, и если она будет положительной, мы предложим государствам-членам предоставить Украине доступ в зону роуминга ЕС. Надеемся, что процесс завершится уже этой весной», — сказала Захариева.
Еврокомиссар проинформировала, что после завершения этого процесса у Украины будут те же преимущества, что и у стран-членов ЕС на территории Евросоюза.
Она также одобрила работу Украины по быстрому согласованию с европейскими законами о цифровых услугах и цифровых рынках.
Напомним, в июне 2024 года мобильные операторы — 22 европейских и 7 украинских — продлили бесплатные звонки в роуминге для украинских беженцев в странах ЕС еще на 12 месяцев.
В апреле 2022 года телекоммуникационные операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.
В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял ее предложение о присоединении Украины к правилам ЕС по роумингу.
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