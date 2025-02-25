Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной — еврокомиссар — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной — еврокомиссар

18
Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной — еврокомиссар
Украина может присоединиться к роуминговой зоне ЕС этой весной — еврокомиссар
Европейская комиссия в следующем месяце обнародует оценку присоединения Украины к роуминговой зоне ЕС и надеется на предоставление ей доступа странами-членами до конца весны.
Об этом заявила еврокомиссар по исследованиям и инновациям Екатерина Захариева на совместном заседании правительства Украины и Еврокомиссии в Киеве, передает Укринформ.
Еврокомиссар отметила, что включение Украины в единую роуминговую зону ЕС является одним из первых достижений в рамках Плана приоритетных действий в сотрудничестве с Украиной.
«Комиссия сейчас рассматривает вопросы интеграции Украины в законодательство ЕС по роумингу. В следующем месяце мы обнародуем нашу оценку, и если она будет положительной, мы предложим государствам-членам предоставить Украине доступ в зону роуминга ЕС. Надеемся, что процесс завершится уже этой весной», — сказала Захариева.
Читайте также
Еврокомиссар проинформировала, что после завершения этого процесса у Украины будут те же преимущества, что и у стран-членов ЕС на территории Евросоюза.
Она также одобрила работу Украины по быстрому согласованию с европейскими законами о цифровых услугах и цифровых рынках.
Напомним, в июне 2024 года мобильные операторы — 22 европейских и 7 украинских — продлили бесплатные звонки в роуминге для украинских беженцев в странах ЕС еще на 12 месяцев.
Читайте также
В апреле 2022 года телекоммуникационные операторы из ЕС и Украины впервые подписали совместное заявление о скоординированных усилиях по обеспечению и стабилизации доступного или бесплатного роуминга и международных звонков между ЕС и Украиной.
В апреле 2023 года Комитет ассоциации Украина-ЕС принял ее предложение о присоединении Украины к правилам ЕС по роумингу.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.