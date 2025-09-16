Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают
Кабинет Министров принял несколько законопроектов, направленных на усовершенствование процедур борьбы с коррупцией. Инициативы касаются специальных проверок, порядка рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и отправки решений по делам о коррупционных правонарушениях.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Правительство подчеркнуло, что принятые изменения соответствуют рекомендациям Европейской комиссии по членству Украины в ЕС. Они направлены на усиление борьбы с коррупцией и обеспечение надлежащей динамики судебных дел.
Упрощение специальных проверок
Правительство поддержало законопроект № 14035, который предлагает оптимизировать процедуру проведения специальных проверок во время военного положения.
Читайте также
В частности, проверка не будет проводиться, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на другую должность в пределах одного органа или на политическую должность, и если проверка уже была осуществлена во время военного положения. Это касается должностей с повышенным коррупционным риском и ответственных или особо ответственных должностей.
Изменения для рассмотрения дел в ВАКС
Одобрен также законопроект № 14033, который вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.
Документ предусматривает:
- отмену обязательного коллегиального рассмотрения гражданских и административных дел в первой инстанции;
- возможность рассмотрения дел о необоснованных активах и их взыскании в доход государства единолично или коллегией судей в зависимости от сложности.
Законопроект разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2021−2025 годы и является частью Дорожной карты по вопросам верховенства права.
Отправка решений по коррупционным делам
Законопроект № 14034 предусматривает обязательную отправку копий решений по делам о коррупционных правонарушениях по электронной почте руководителям органов или учреждений, где работает лицо, в отношении которого принято решение. Это позволит оперативно решать вопрос о его дисциплинарной ответственности.
Также в протоколах об административных правонарушениях планируется обязательно указывать адрес электронной почты соответствующего органа или учреждения.
Поделиться новостью
Также по теме
Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают
Корейские компании присоединятся к восстановлению Украины: подписан меморандум
Госбюджет-2026: минимальная зарплата и прожиточный минимум увеличены (основные цифры)
Министр финансов Украины оценил дефицит финансирования на 2026 год
Гетманцев объяснил, почему компании не попадают в «Клуб белого бизнеса»
«Самый высокий показатель в мире». Украина тратит рекордные 31% ВВП на оборону