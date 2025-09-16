Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают Сегодня 13:25 — Казна и Политика

Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают

Кабинет Министров принял несколько законопроектов, направленных на усовершенствование процедур борьбы с коррупцией. Инициативы касаются специальных проверок, порядка рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и отправки решений по делам о коррупционных правонарушениях.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Правительство подчеркнуло, что принятые изменения соответствуют рекомендациям Европейской комиссии по членству Украины в ЕС. Они направлены на усиление борьбы с коррупцией и обеспечение надлежащей динамики судебных дел.

Упрощение специальных проверок

Правительство поддержало законопроект № 14035 , который предлагает оптимизировать процедуру проведения специальных проверок во время военного положения.

Читайте также НАПК презентовала гайд для обличителей коррупции

В частности, проверка не будет проводиться, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на другую должность в пределах одного органа или на политическую должность, и если проверка уже была осуществлена ​​во время военного положения. Это касается должностей с повышенным коррупционным риском и ответственных или особо ответственных должностей.

Изменения для рассмотрения дел в ВАКС

Одобрен также законопроект № 14033 , который вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.

Документ предусматривает:

отмену обязательного коллегиального рассмотрения гражданских и административных дел в первой инстанции;

возможность рассмотрения дел о необоснованных активах и их взыскании в доход государства единолично или коллегией судей в зависимости от сложности.

Законопроект разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2021−2025 годы и является частью Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Отправка решений по коррупционным делам

Законопроект № 14034 предусматривает обязательную отправку копий решений по делам о коррупционных правонарушениях по электронной почте руководителям органов или учреждений, где работает лицо, в отношении которого принято решение. Это позволит оперативно решать вопрос о его дисциплинарной ответственности.

Также в протоколах об административных правонарушениях планируется обязательно указывать адрес электронной почты соответствующего органа или учреждения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.