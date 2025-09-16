0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают

Казна и Политика
33
Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают
Кабмин одобрил три антикоррупционных законопроекта: что они предусматривают
Кабинет Министров принял несколько законопроектов, направленных на усовершенствование процедур борьбы с коррупцией. Инициативы касаются специальных проверок, порядка рассмотрения дел в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) и отправки решений по делам о коррупционных правонарушениях.
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Правительство подчеркнуло, что принятые изменения соответствуют рекомендациям Европейской комиссии по членству Украины в ЕС. Они направлены на усиление борьбы с коррупцией и обеспечение надлежащей динамики судебных дел.

Упрощение специальных проверок

Правительство поддержало законопроект № 14035, который предлагает оптимизировать процедуру проведения специальных проверок во время военного положения.
Читайте также
В частности, проверка не будет проводиться, если лицо увольняется и назначается не позднее следующего рабочего дня на другую должность в пределах одного органа или на политическую должность, и если проверка уже была осуществлена ​​во время военного положения. Это касается должностей с повышенным коррупционным риском и ответственных или особо ответственных должностей.

Изменения для рассмотрения дел в ВАКС

Одобрен также законопроект № 14033, который вносит изменения в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства.
Документ предусматривает:
  • отмену обязательного коллегиального рассмотрения гражданских и административных дел в первой инстанции;
  • возможность рассмотрения дел о необоснованных активах и их взыскании в доход государства единолично или коллегией судей в зависимости от сложности.
Читайте также
Законопроект разработан во исполнение Антикоррупционной стратегии на 2021−2025 годы и является частью Дорожной карты по вопросам верховенства права.

Отправка решений по коррупционным делам

Законопроект № 14034 предусматривает обязательную отправку копий решений по делам о коррупционных правонарушениях по электронной почте руководителям органов или учреждений, где работает лицо, в отношении которого принято решение. Это позволит оперативно решать вопрос о его дисциплинарной ответственности.
Также в протоколах об административных правонарушениях планируется обязательно указывать адрес электронной почты соответствующего органа или учреждения.
По материалам:
Finance.ua
Кабмин
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems