Кабмин одобрил кредит от ЕС на 18 млрд евро — Finance.ua

Кабмин одобрил кредит от ЕС на 18 млрд евро
Кабинет министров на заседании во вторник, 10 января, одобрил привлечение макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.
«Одобрено привлечение займа от ЕС в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании... и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика, и Евросоюзом как кредитором (по Инструменту предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь+) на сумму до 18 миллиардов евро)», — написал Мельничук.
Как сообщалось, лидеры стран-членов Европейского Союза 15 декабря прошлого года достигли сошения о выделении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что с первого дня полномасштабного вторжения рф Евросоюз и его государства-члены выделили Украине помощи на 50 млрд евро.
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