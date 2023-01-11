Кабмин одобрил кредит от ЕС на 18 млрд евро — Finance.ua
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Кабмин одобрил кредит от ЕС на 18 млрд евро

Казна и Политика
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Кабмин одобрил кредит от ЕС на 18 млрд евро
Кабмин одобрил кредит от ЕС на 18 млрд евро
Кабинет министров на заседании во вторник, 10 января, одобрил привлечение макрофинансовой помощи от ЕС в 2023 году на общую сумму 18 млрд евро.
Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.
«Одобрено привлечение займа от ЕС в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании... и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика, и Евросоюзом как кредитором (по Инструменту предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь+) на сумму до 18 миллиардов евро)», — написал Мельничук.
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Как сообщалось, лидеры стран-членов Европейского Союза 15 декабря прошлого года достигли сошения о выделении Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году.
Напомним, глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что с первого дня полномасштабного вторжения рф Евросоюз и его государства-члены выделили Украине помощи на 50 млрд евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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