Кабмин объявил о новой экономической стратегии — Finance.ua

Кабмин объявил о новой экономической стратегии

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Кабмин объявил о новой экономической стратегии

Кабинет Министров запускает новую экономическую стратегию в Украине, которая будет действовать в условиях войны.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в пятницу, 10 июня.

«Правительство по поручению Президента Украины запускает новую экономическую стратегию, которая будет действовать в условиях войны, поможет нашей экономике выстоять и станет фундаментом для послевоенного восстановления», — заявил Шмыгаль.

В общей сложности это 8 программ, направленных на создание рабочих мест посредством поддержки бизнеса, госзаказа, строительства, кредитования и трудоустройства безработных. Это также безвозвратная грантовая помощь малому и среднему бизнесу, поддержка украинских производителей, строительство новой инфраструктуры.

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«Мы хотим, чтобы больше украинцев запустили собственные бизнесы, ведь именно частный сектор — это ключевой компонент успешного экономического развития. Поэтому мы сделаем для МСБ условия работы и максимальную поддержку от государства», — сообщил премьер.

Первая программа — это микрогранты на создание собственного бизнеса. Государство предоставит безвозвратные затраты на создание тысяч новых микробизнесов. Заявки будут подаваться через Дію в бизнес-плане, у которого есть независимые оценщики-предприниматели. Кроме того, под этот бизнес можно взять льготный кредит в пределах «5-7-9». Ожидается, что программа грантов позволяет создать десятки тысяч рабочих мест.

Вторая инициатива — это безвозвратные гранты на развитие перерабатывающих предприятий. Речь идет, в частности, о деревообработке, мебельном производстве, производстве одежды или фурнитуры, строительных материалов, аграрной переработке и т.д. Государство выдаст грант, который можно потратить на приобретение оборудования.

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Третья инициатива — программа в агросекторе, и она будет касаться частичной компенсации стоимости теплиц. Безвозвратный грант на типовой проект модульной теплицы размером 2 гектара. Здесь обязательно софинансирование государства и бизнеса. Так же, как и предыдущие две программы, заявка подается через Дію, а далее работа с банком. Сейчас предусматриваем строительство до 3 тысяч таких теплиц. Это означает новое производство, новейшие экспортные способности, увеличение предложения овощей, ягод и фруктов на внутреннем рынке, больше конкуренции и наилучшие цены.

Четвертая программа также связана с агросектором. Это гранты на высадку новых фруктовых и ягодных садов. Такая же схема софинансирования государства и бизнеса. Первые ожидания от проекта — высадка новых садов в общей сложности на площадях до 10 тысяч гектаров.

Еще один сектор — это ІТ. Уже успешно работает правовой режим Дія Сити, которым пользуется более 200 компаний. Параллельно с этим государство максимально заинтересовано в создании именно украинских стартапов и готово вкладывать в это деньги. Украинский Фонд поддержки стартапов будет выкупать долю у вновь созданных компаний. Целевая аудитория программы — это начинающие ІТ-предприниматели, у которых есть идея создания технологического стартапа и которые ищут финансирование на стадию создания тестовой модели. Деньги можно направлять только на развитие, наем сотрудников, подготовку модели и первоначальное финансирование. Бюджет программы на год — 10 млрд грн. Приоритет будет предоставляться экспорто-ориентированным компаниям.

Шестая программа также связана с ІТ. Украинцы, желающие получить квалификацию junior developer или графический дизайнер, или другой технической специальности смогут получить грант, который можно будет потратить только на обучение на ІТ-курсах. Государство выделит финансирование для 60 тысяч украинцев, которые после этого смогут найти работу в этой сфере.

«В общей сложности эти шесть грантовых программ могут стать настоящим драйвером роста для экономики. Это ставка на малый и средний бизнес. Это мотивация для людей оставаться и работать в Украине. Работать ради нашей победы сейчас, а также для развития сильной Украины в будущем. В целом наша цель. — минимум бюрократии и максимум государственной поддержки. Дешевые кредиты. Честная конкуренция. Максимальная диджитализация. Последнее — это особо важный проект, который внедряется на всех уровнях управления и взаимодействия государства и бизнеса, а также государства и граждан», — подчеркнул Шмыгаль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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