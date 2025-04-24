Кабмин направил 50% прибыли Ощадбанка за 2024 год в госбюджет — Finance.ua

Кабмин направил 50% прибыли Ощадбанка за 2024 год в госбюджет
Кабинет Министров решил направить 50% прибыли Государственного Ощадбанка за 2024 год в госбюджет.
Соответствующее решение было принято правительством.
Ощадбанк по итогам 2024 года получил 7,9 млрд гривен чистой прибыли, что на 1,9 млрд гривен больше, чем в предыдущем году.
Согласно решению Кабинета Министров, чистая прибыль банка будет распределена следующим образом:
— 50% чистой прибыли в сумме 3,9 млрд гривен направят на выплату дивидендов в госбюджет;
— 5% чистой прибыли в сумме 0,4 млрд гривен — в резервный фонд;
— 45% чистой прибыли в сумме 3,6 млрд гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
В прошлом году правительством решено утвердить такое распределение чистой прибыли банка за 2023 год и размер направляемых годовых дивидендов:
— 30 процентов чистой прибыли в размере 1 793 478 000 гривен — на выплату дивидендов в государственный бюджет;
Читайте также
— 5 процентов чистой прибыли в размере 298 913 000 гривен — в резервный фонд;
— 65 процентов чистой прибыли в размере 3 885 869 000 гривен — на покрытие накопленных убытков прошлых лет.
Поделиться новостью