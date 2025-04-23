В ЦПД предупреждают о массовой рассылке фейковых электронных писем от «Ощадбанка» — Finance.ua

В ЦПД предупреждают о массовой рассылке фейковых электронных писем от «Ощадбанка»
Злоумышленники рассылают фейковые электронные письма якобы от «Ощадбанка» с требованием подтвердить личность и угрозами заблокировать счет. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в Telegram 22 апреля.
Сообщается, что фейковые письма от имени Ощадбанка поступают с адреса ledger@wallet.thebeautybarnepal.com, злоумышленники требуют подтвердить личность и грозят блокировкой счета.
Чтобы избежать этого, пользователям предлагают перейти по мошеннической ссылке.
Как заявил председатель правления «Ощадбанка» Сергей Наумов, команда банка не отправляет подобных сообщений, о чем свидетельствует адрес, с которого поступают мошеннические сообщения.
Цель злоумышленников — завладеть конфиденциальными данными с целью их дальнейшего использования в преступных целях, объяснили в ЦПД.
Как сообщают Українські Новини, в Центре противодействия дезинформации опровергают фейк о выплате 1 миллиона гривен украинцам за то, что они вернутся из-за границы.
В сентябре украинцам стали приходить электронные письма якобы от имени Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о ракетном обстреле Ровенской АЭС, повлекшем повышенный уровень радиации.
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