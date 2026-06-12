Кабмин может расширить программу «єЯсла» на женщин-ФЛП, но есть условие Сегодня 11:10 — Казна и Политика

4 марта 2026 года в Украине стартовали выплаты новой «детской помощи» по программе «єЯсла»

Правительство готово проработать возможность расширения программы «єЯсла» на женщин, работающих как физические лица-предприниматели (ФЛП).

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

Правительство изучает возможность расширения программы

По словам Свириденко, вопрос привлечения большего количества женщин к рынку труда регулярно поднимает бизнес.

«Бизнес, с которым мы встречаемся на ежедневной основе, задает вопрос обеспечения кадрами и более активного привлечения женщин к рынку труда. Очевидно, что программа „єЯсла“ — это программа, которая позволяет женщинам выходить на работу и иметь возможность себя обеспечивать. Мы готовы рассмотреть возможности расширения этой программы на физических лиц-предпринимателей», — заявила Свириденко.

В то же время она отметила необходимость создания механизмов контроля для предотвращения возможных злоупотреблений.

«Нас вместе с министром социальной политики беспокоит вопрос построения сразу антифрод системы, чтобы избежать злоупотребления со стороны тех ФЛП, которые никогда не занимались предоставлением этих видов услуг, которые могут злоупотреблять за счет таких изменений», — добавила премьер-министр.

Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15265, который должен устранить ограничения, которые пока не позволяют получать выплаты физическим лицам-предпринимателям и самозанятым профессионалам.

Действующая редакция закона предусматривает выплату пособий только наемным работникам, которые возвращаются к работе на полную занятость. В то же время ФЛПы и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (в том числе адвокаты, нотариусы, аудиторы) остаются вне этой поддержки. Законопроект предусматривает расширение круга получателей выплат и включение в него ФЛП и самозанятых лиц. Право на пособие предлагается предоставить матери или другому законному представителю ребенка, фактически осуществляющего уход и при этом являющегося предпринимателем или самозанятым.

Как работает программа «єЯсла»

8 тыс. грн, а на ребенка с инвалидностью — 12 тыс. грн. 4 марта 2026 года в Украине стартовали выплаты новой «детской помощи» по программе «єЯсла». Речь идет о ежемесячном пособии в размере, а на ребенка с инвалидностью — 12 тыс. грн.

Выплаты предназначены для родителей, которые выходят на работу после достижения ребенком 1 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.