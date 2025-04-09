Кабмин изменил порядок финансирования индустриальных парков — Finance.ua

Кабмин изменил порядок финансирования индустриальных парков Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Кабмин изменил порядок финансирования индустриальных парков

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок государственного стимулирования создания индустриальных парков и предоставления им средств на обустройство.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Как отмечается, правительство исключило норму, согласно которой Минэкономики включало в сеть распорядителей и получателей средств государственного бюджета коммунальные предприятия, являющиеся инициаторами создания, управляющими компаниями или участниками индустриальных парков.

Также исправлены нормы перечисления средств госбюджету для заявителей-коммунальных предприятий на открытые в органах Казначейства небюджетные счета.

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Кроме того, установлено, что заявителям, решение о предоставлении господдержки которым было принято в 2024 году, но не профинансировано, средства будут перечислены в 2025 году за счет бюджетной программы «Государственное стимулирование создания индустриальных парков».

Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра индустриальных парков Украины.

Фінансовий клуб По материалам:

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