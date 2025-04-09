Кабмин изменил порядок финансирования индустриальных парков — Finance.ua

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Кабмин изменил порядок финансирования индустриальных парков

Казна и Политика
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Кабмин изменил порядок финансирования индустриальных парков
Кабмин изменил порядок финансирования индустриальных парков
Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок государственного стимулирования создания индустриальных парков и предоставления им средств на обустройство.
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Как отмечается, правительство исключило норму, согласно которой Минэкономики включало в сеть распорядителей и получателей средств государственного бюджета коммунальные предприятия, являющиеся инициаторами создания, управляющими компаниями или участниками индустриальных парков.
Также исправлены нормы перечисления средств госбюджету для заявителей-коммунальных предприятий на открытые в органах Казначейства небюджетные счета.
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Кроме того, установлено, что заявителям, решение о предоставлении господдержки которым было принято в 2024 году, но не профинансировано, средства будут перечислены в 2025 году за счет бюджетной программы «Государственное стимулирование создания индустриальных парков».
Кабинет министров 21 февраля принял решение об исключении четырех индустриальных парков из реестра индустриальных парков Украины.
По материалам:
Фінансовий клуб
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