Кабмин изменил определение дохода для расчета всех видов соцпомощи — Finance.ua

Кабмин изменил определение дохода для расчета всех видов соцпомощи Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Кабмин изменил определение дохода для расчета всех видов соцпомощи

Кабинет Министров изменил принцип порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

«Кабинет Министров принял постановление № 303 „О внесении изменений относительно расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи в некоторые постановления Кабинета Министров Украины“», — говорится в сообщении.

Документом, в частности, дополняется перечень учитываемых/не учитываемых выплат для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Согласно изменениям:

не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначенная субсидия на аренду жилья;

включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты.

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Кроме того, при назначении жилищной субсидии денежное довольствие военнослужащих учитывается в размере, остающемся после уплаты военного сбора.

Напомним, средства льготы/жилищной субсидии, полученные субъектом декларирования или членами его семьи в течение отчетного периода в денежной форме, являются доходом и должны отражаться в декларации (пункт 7 части 1 статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции»). Справку о суммах выплаченных льгот или жилищной субсидии можно заказать в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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