Кабмин изменил определение дохода для расчета всех видов соцпомощи — Finance.ua

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Кабмин изменил определение дохода для расчета всех видов соцпомощи

Казна и Политика
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Кабмин изменил определение дохода для расчета всех видов соцпомощи
Кабмин изменил определение дохода для расчета всех видов соцпомощи
Кабинет Министров изменил принцип порядка расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
«Кабинет Министров принял постановление № 303 „О внесении изменений относительно расчета среднемесячного совокупного дохода семьи для всех видов государственной социальной помощи в некоторые постановления Кабинета Министров Украины“», — говорится в сообщении.
Документом, в частности, дополняется перечень учитываемых/не учитываемых выплат для назначения жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.
Согласно изменениям:
  • не учитывается в среднемесячный совокупный доход семьи назначенная субсидия на аренду жилья;
  • включаются в среднемесячный совокупный доход семьи полученные алименты.
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Кроме того, при назначении жилищной субсидии денежное довольствие военнослужащих учитывается в размере, остающемся после уплаты военного сбора.
Напомним, средства льготы/жилищной субсидии, полученные субъектом декларирования или членами его семьи в течение отчетного периода в денежной форме, являются доходом и должны отражаться в декларации (пункт 7 части 1 статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции»). Справку о суммах выплаченных льгот или жилищной субсидии можно заказать в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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